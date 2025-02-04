ÇUKUROVA SİFED’den deprem bölgesine ‘vefa turizmi’

ADANA/EKONOMİ

ÇUKUROVA SİFED Başkanı Berman Mantı, 6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen 2 yılın ardından bölgede hareketliliğin gerçekleşmesine katkıda bulunmak için yola çıktıklarını söyledi. Turizm, tekstil, gıda, bilişim sektörleri başta olmak üzere bölgesel kalkınmayı önceleyen iş insanlarından oluşan heyetin, deprem bölgesinde çeşitli temaslarda bulunarak bölgedeki ekonomik potansiyeli ve ihtiyaçları yerinde değerlendireceğini kaydeden Mantı, şöyle devam etti:

“İş dünyasının deprem bölgesinde düzenleyeceği toplantılarla birlikte tüm halkımızın yılda bir kez yapacağı turistik ya da kültürel seyahatlerinden birini de bu bölgelere düzenlemesi için proje geliştirdik. Deprem bölgesinde Anadolu’nun en eski yapıtlarından tarihi ve turistik bölgelere varana dek gezilecek, görülecek, bilgi alınabilecek onlarca tarihi mekân mevcut. Örneğin Adıyaman Nemrut, Anadolu’nun en eski camilerinden Habib-i Neccar, Kurtuluş Camii, Beyazid-i Bestami Türbesi, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi, Diyarbakır Surları, Hatay Meclisi, Gaziantep Kalesi, 2 bin yıllık geçmişe sahip Karakuş Tümülüsü ve 250 yıllık Antakya Evleri, dünyanın ilk kilisesi Saint Pierre Kilisesi, Titus Tüneli gibi onlarca başyapıtın bazıları depremden zarar görse de duyarlı vatandaşlarımızı, yardımseverleri ve bölge turizmine can katacak halkımızı bekliyor.”

“Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılacak”

Tüm Türkiye’de eş zamanlı başlatılacak proje kapsamında deprem bölgelerinin kalkınması için tüm iş dünyasının vefa örneği sergilemesinin önemine dikkat çeken Mantı, “Deprem bölgesindeki illerimizin ekonomik açıdan bir nebze rahatlayabilmesi için başlatacağımız destek turizminin dalga dalga yayılmasını arzuluyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Deprem bölgesindeki esnafımızın misafirperverlik örneğini sadece ülkemizin tüm bölgelerine değil aynı zamanda tüm dünya ülkelerine taşıma düşüncemize herkesten her kesimden destek bekliyoruz” diye konuştu.

“Türk insanının vefa yönüne yürekten inanıyoruz”

Anadolu medeniyetlerine ev sahipliği yapmış deprem bölgesindeki illerin kalkınması için Türk insanının vefalı yönüne inandığını vurgulayan Mantı, “Tüm bu nedenlerle bölge halkımız için hayati öneme sahip olacağını düşündüğümüz ‘Vefa Turizmi Projesi’ni iş dünyasıyla ve halkımızla paylaşmaktan onur duyuyoruz. Ülkemizde yaşayan tüm insanların vefa gösterip projemize destek vereceğine yürekten inanıyoruz” ifadesini kullandı. Depremden etkilenen bölgelerdeki girişimcilerin sosyo-ekonomik olarak güçlenmesini desteklemek ve bölgesel kalkınmayı teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Mantı,”Bu doğrultuda, turizm, tekstil, gıda ve bilişim sektörleri başta olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren iş insanları ile deprem bölgesinde çeşitli temaslarda bulunarak bölgedeki ekonomik potansiyeli ve ihtiyaçları yerinde değerlendireceğiz” dedi.