Çukurova Uluslararası Havalimanı 1 yılı geride bıraktı

MERSİN/EKONOMİ



Çukurova’yı ‘uluslararası bağlantıların güçlü kavşağı’ haline getirmek istediklerini belirten Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz; Kıbrıs’tan Londra’ya, Medine’den Van’a, Cidde’den Trabzon’a uzanan geniş bir uçuş ağına sahip olduklarını vurguladı. 2025 yaz sezonuna iç ve dış hatlarda oldukça güçlü bir ağ yapısıyla girdiklerini dile getiren Oflaz, “İç hatlarda 8 farklı noktaya düzenli uçuşlarımız bulunuyor. Dış hatlarda ise 13 ülkede 22 uluslararası noktaya uçuşlarımız mevcut. Hac ve umre dönemlerindeki ek seferlerle birlikte, yaz sezonundaki turizm yoğunluğuna bağlı olarak Ortadoğu ve Avrupa’ya charter uçuşlarımız da gerçekleştiriliyor. Havalimanımız açılıştan bu yana geçen 1 yıllık sürede 30 binden fazla uçuşa ev sahipliği yaptı, 5 milyonun üzerinde yolcu ağırladı. Bu tablo, uluslararası havacılık ağında Çukurova’nın giderek güçlendiğini net bir şekilde gösteriyor” dedi.



“Uluslararası lojistik merkezi konumuna yükseliyoruz”

Kargo ve lojistikte stratejik büyüme konusuna da değinen Oflaz, “Havalimanımız limanlara, organize sanayi bölgelerine, tarım merkezlerine ve kara yolu ağlarına yakınlığıyla stratejik avantaj sunuyor. Bu potansiyeli uluslararası alana taşıma hedefiyle hava kargo taşımacılığında da önemli bir merkez olma yolunda ilerliyoruz. Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa’nın kesişim noktasındaki coğrafi konumumuz sayesinde, uluslararası hava kargo ve lojistik merkezi konumuna yükseliyoruz” diye konuştu.



Hizmet kalitesi ve konforu artacak

Oflaz, hayata geçirilmesi planlanan çalışmalarla ilgili de şunları söyledi: “Yeni dış hat destinasyonlarının eklenmesi, Yeşil Havalimanı Sertifikası için çevreci altyapı yatırımları ve dijital dönüşüm adımlarının geliştirmesi için çalışıyoruz. İş dünyası, sağlık sektörü ve özel hava taşımacılığına hizmet verecek genel havacılık terminalimizi devreye alacağız. Ana apronu kullanan özel jetler, yeni terminalin açılmasıyla kendilerine tahsis edilen bu özel alanda hizmet alacak. Bu gelişme, özel havacılık segmentinde kalite ve konfor düzeyini ciddi ölçüde artıracak. Hava ambulansları ve kısa mesafe hava ulaşımı için son derece kritik olan heliport altyapısı da hazır.”