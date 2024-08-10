Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete girdi

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının açılış töreninde konuştu. Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın Türkiye’nin 58’inci havalimanı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, 9 milyon yolcu kapasitesiyle faaliyet gösterecek projeden 25 yılda 297 milyon 100 bin euro kira bedeli elde edileceğini kaydetti. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın da bir eğitim merkezi olarak bölgeye hizmet vermeye devam edeceğini aktaran Erdoğan, “Havalimanımız Çukurova’nın ticaret, turizm ve tarımsal üretimine katkılar yapacak, yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına vesile olacaktır. Yoldan yıllık 588 milyon TL tasarruf edeceğiz. Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattına entegre edeceğiz. Mersin-Adana arası 35 dakikaya inecek. 23 dakikada havalimanına varılacak. İhracatta da çarpan etkisi yapacak. Hem Adanalı hem Mersinli vatandaşlarımız, çok kısa sürede bu eserin ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu fark edecektir" dedi.

Dünyanın en büyük uçakları iniş-kalkış yapabilecek

Havalimanıyla ilgili teknik bilgiler de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün sadece bir havalimanı değil tüm dünyaya yeni, modern estetik bir kapı açıyoruz. Terminal alanı 110 bin metrekare büyüklüğe sahiptir. 3 bin 500 metre uzunluk ve 60 metre genişliğindeki ana pistine en geniş gövdeli yolcu uçakları dahi iniş-kalkış yapabilecektir. Ayrıca 3 bin 500 metre uzunluk ve 45 metre genişliğinde yardımcı pist vardır. 2 adet sürat taksi yolu, 48 uçak kapasiteli apronu, 21 uçak kapasiteli genel havacılık apronu, yer hizmetleri, araç park yeri, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yoluyla havalimanımız en üst standartta imkânlarla donatılmıştır. Üst yapı tesislerimizin toplam kapalı alanı 214 bin 180 metrekareyi buluyor” diye konuştu.