'Çukurova Uluslararası Havalimanı kalkınmanın lokomotifi olacak'

MERSİN/EKONOMİ

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın bölgeye katkılarını değerlendirdi. Türkiye’nin ikinci büyük havalimanına ev sahipliği yaptıkları için gurur duyduklarını belirten Tekli, “Böylesine güçlü bir havalimanının Mersin’de yapılması kentimiz vizyonu açısından büyük önem taşıyor. Sanayicilerimiz yaklaşık 20 dakikalık mesafedeki havalimanından dolayı oldukça mutlu. Havalimanı direkt olarak sanayicilerimizin ihracat rakamlarına etki edecek. Havalimanıyla birlikte bölgenin lojistik üstünlüğünü ele geçirdik. Limanı, OSB-otoban bağlantısı ve havalimanıyla bölgenin lojistik anlamdaki en gelişmiş şehri olan Mersin, yatırımcıların gözdesi haline geldi. Türkiye’nin dört bir yanından yatırım için Mersin’e gelen sanayicilerimiz var. Bu gidişat Mersinli sanayicinin geleceğe umutla bakmasına neden oluyor. Liman ve havalimanının tam ortasında yer alan MTOSB’nin önümüzdeki yıllarda ihracat rakamlarında ciddi yükseliş bekliyoruz" dedi.

Mersin’in yakaladığı ivmeyle önümüzdeki 10 yıl içinde sanayi, turizm ve işlevsel tarım ürünlerinde ciddi atak sergileyeceğini vurgulayan Tekli, “Özellikle turizm sektörünün dikkati, havalimanı sonrasında Mersin’in bakir koylarına çevrildi. Mersin’in ikinci bir Antalya olmaması için hiçbir engel yok. Mersin ve Adana’nın artık Çukurova Havzası olarak birlikte hareket etmesi gerekiyor. Havalimanımız Mersin sınırlarında olmasına rağmen Adana’ya da çok yakın. Bu bölgesel bir kalkınmanın başlangıcı anlamına geliyor” diye konuştu.