'Çukurova Uluslararası Havalimanı, turizm sektörünü hareketlendirecek'

MERSİN / EKONOMİ

Mersin’i termal turizm alanında Türkiye’nin ve dünyanın cazibe merkezi haline getirmeyi hedefleyen BN Hotel Thermal&Wellness’in İcra Kurulu Başkanı Yusuf Narlı, açıldıktan sonra büyük ilgi gören ve havayolu firmalarının düzenli sefer listesine giren Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın kent turizmine sağlayacağı faydalara değindi.

Mersin’in deniz ve inanç turizmindeki yüksek potansiyeline işaret eden Yusuf Narlı, termal otellerin de devreye girmesiyle kentin bölge turizminde alternatif bir destinasyon haline geldiğini söyledi.

Mersin’in doğal güzelliklerini ve tarihi zenginliklerini keşfetmek isteyen turist sayısını önemli ölçüde artıracak Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın kent ekonomisine büyük katkı sağlayacağının altını çizen Yusuf Narlı, “Havalimanımız, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlere kolay bir ulaşım imkânı sunarak Mersin turizmine yeni bir soluk getirecek. Çukurova Uluslararası Havalimanı’yla yabancı turist oranında büyük bir artış bekliyoruz. Havalimanı, Mersin’in turizmdeki payının artmasına katkı sağlayacak” dedi.

Dünyanın her bölgesinden turisti Mersin’e çekmek için çalıştıklarını aktaran Yusuf Narlı, “Mersin Türkiye’nin en önemli sahil kıyılarından bir tanesi. 500’ün üzerinde tarihi mekânı ve 321 kilometre sahil şeridiyle güzel bir şehir. Bölgede turizmin gelişmesi, turizm sezonunu tüm yıla yaymaktan, katma değer yaratmaktan ve turizm çeşitliliği oluşturmaktan geçiyor. Bunun bağlamda sadece yurt içi değil başta Almanya olmak üzere Avrupa, BDT ve Körfez ülkelerinden de turistleri Mersin’e çekebilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Buna charter uçuş seferleri de dahil” ifadesini kullandı.