Çukurova Üniversitesi 50. Yıl Bilgisayar Laboratuvarı açıldı

ADANA - Öğrenci ve akademisyenlerin kullanımına sunulan laboratuvarla ilgili bilgi veren Çukurova Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Meryem Tuncel, 50’nci yılını kutlayan Çukurova Üniversitesi’nin fiziki ve teknik altyapısını en iyi duruma getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Bu hedefe yönelik çalışmaları kapsamında yeni bir laboratuvarı hizmete sunduklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Tuncel, ‘50. Yıl Bilgisayar Laboratuvarı’ adını verdikleri birimde yer alan ileri teknoloji bilgisayarları yüksek hızlı internet aracılığıyla öğrenci ve akademisyenlerin kullanımına sunduklarını kaydetti.

Balcalı Kampüsü’nde Mithat Özsan Amfisi’ne bağlı alanda açılan yeni laboratuvarın hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törene; Rektör Prof. Dr. Tuncel’in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Neslihan Boyan, Prof. Dr. İlter Ünkükaplan, Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, Genel Sekreter Dr. Mehmet Cingöz, fakülte dekanları, MYO müdürleri, akademik ve idari personel katıldı.



Bölgenin ve Türkiye’nin en büyük eğitim kurumları arasında yen alan Çukurova Üniversitesi; 19 fakülte, 2 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı, 4 enstitü ile yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet veriyor. Yaklaşık 2 bin 300 akademik personelin görev yaptığı üniversite, uluslararası yayınlardaki etkinliği ile de biliniyor.