Çukurova’da sulama projeleri zorunluluk oldu

ADANA/EKONOMİ

ATB Başkanı Şahin Bilgiç’i makamında ziyaret eden AGV Başkanı Burhan Kavak, tarım kuruluşlarıyla Başkent Ankara’da bilgilendirme ve lobi çalışması yapılması gerektiğini söyledi. AGV’nin tarımsal sulama projeleriyle ilgili bir rapor hazırladığını belirten Kavak, şöyle devam etti:

AGV Başkanı Kavak: Kapalı basınçlı sulamaya öncelik verilmeli

“Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Gıdaya ulaşımın her geçen gün zorlaştığı günümüzde, tarımsal sulama sadece Çukurova’nın değil, Türkiye’nin stratejik konusu haline geldi. Bölgede henüz suyla buluşturulmamış toprakların yanı sıra, suyun ancak açık kanaletlerle götürülebildiği tarımsal alanlar var. Damlasına ihtiyacımız olan su, açık kanallarda buharlaşıyor; salma sulamayla toprak çoraklaşıyor. DSİ’nin projesi tamamlanmış yatırımlarına, ekonomi yönetimi tarafından kaynak aktarılmasını bekliyoruz. Bunlar arasında en acil iki proje; Seyhan’dan alınacak su için 15 kilometrelik tünelin inşası ve kapalı basınçlı sulama sisteminde ilk etabın tamamlanması. Adana Ticaret Borsamızın önderliğinde, tarımın ilgili paydaşlarıyla Başkent Ankara’ya gitmek, milletvekillerimizle birlikte ilgili bakanlıklardan destek talep ederek sulama projelerimizin Cumhurbaşkanlığı Ek Yatırım Programı’na alınmasını istiyoruz.”

ATB Başkanı Bilgiç: Ayçiçeğinde susuzluk kaybı yüzde 30

ATB Başkanı Bilgiç de Adana Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında yapılan ‘İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda konunun tüm detaylarıyla değerlendirildiğini belirterek, şöyle konuştu: “Adana Güçbirliği Vakfımızın da yer alacağı bir heyetle talebimizi ilgili makamlara sunabiliriz. Kuraklıktan kaynaklı olarak sadece ayçiçeğinde yüzde 30’lara varan bir üretim azalışı var. Gelecek yıllar için daha da kaygılıyız. Nehirlerimizdeki suyun damlasını çok dikkatli kullanmamız gereken günlerdeyiz. Özellikle ovamızda ‘Kapalı Devre Basınçlı Sulama Sistemi’ projesini hayata geçirme zorunluluğumuz var.”

İki kurumun yöneticileri durum değerlendirmesi yaptı

ATB Başkanı Bilgiç ve AGV Başkanı Kavak’ın buluştuğu ziyarete AGV Başkan Yardımcıları İhsan Oğuz Beyarslan, Süleyman Baş, Genel Sekreter Mehmet Uluğtürkan, Yönetim Kurulu Üyesi A. Selami Güleç ve AGV Müdürü Dilek Samancı da katıldı.