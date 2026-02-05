ÇUKUROVASİFED Başkanı Gizer: Rekabetçiliği artırmanın yolu KOBİ’leri güçlendirmek

ADANA/EKONOMİ

KOBİ’lerin sürdürülebilir iş modelleri, döngüsel ekonomi ve yeşil finansman süreçlerine katkı sağlamak amacıyla Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Garanti BBVA iş birliği ile yürütülen ‘İkiz Dönüşümde Yeni Ufuklar Projesi’ kapsamında Adana’da etkinlik düzenlendi. ÇUKUROVASİFED ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe iş dünyası ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVASİFED) Başkanı Vedat Gizer, rekabetçiliği artırmanın yolunun KOBİ’lerin kapasitesini geliştirmekten geçtiğini söyledi. Dijitalleşme ve yeşil dönüşümü kapsayan ikiz dönüşüm yaklaşımının hem şirketlerin geleceği hem de Türk ekonomisinin yeni düzende üstleneceği rol açısından belirleyici olduğunu vurgulayan Gizer, “Ancak ihracatımızın yüzde 35’lik bir kısmını üstlenen KOBİ’lerimizin büyük kısmı, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve onu bütünleyen mevzuatlara karşı nasıl hazırlıklı olmaları gerektiğini bilmiyor. Yüksek teknoloji kullanarak imalat yapabilen KOBİ’lerimizin oranı ise yüzde 1 seviyesinde. Dünya sürdürülebilirlik ve teknoloji ekseninde yeniden şekillenirken ülkemizin bu alanlardaki rekabetçiliğini artırmak ve KOBİ’lerimizin kapasite gelişimini desteklemek hayati bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Biz de bu projemizle işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerini hayata geçirmelerine, esneklik ve yenilikçilik kapasitelerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz” dedi.

“Adana, ulusal ölçekte bir lojistik merkezi olma yolunda ilerliyor”

Adana’nın Türkiye’nin sanayileşme yolculuğundaki öncü şehirlerden olduğuna dikkat çeken Gizer şöyle devam etti: “Şehrimiz; organize sanayi bölgeleri, enerji ihtisas alanları, tarıma dayalı üretim projeleri ve küresel firmaların milyar dolarlık yatırım planlarıyla bu rolünü güçlendirmeye devam ediyor. Modern sağlık, eğitim ve sosyal altyapı yatırımları yaşam kalitesini yükseltiyor. Planlanan hızlı tren hattı, Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ve stratejik ulaşım projeleriyle sadece yerel değil, ulusal ölçekte bir lojistik merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Adana’nın bu üretim ve sanayi gücüne, Mersin’in turizm ve kültürel zenginlikleriyle liman altyapısı da eşlik ediyor. Bugün kentimiz, Marmara’dan sonra ülkemizin üretim merkezini Adana–Çukurova eksenine taşıyabilecek durumda. İşte ikiz dönüşüm, bu rolü gerçek kılmamızın anahtarı olabilir."

Haluk Bekmez: Her KOBİ’ye özel çözümler geliştiriyoruz

Garanti BBVA KOBİ Bankacılığı İstanbul Pazarlama Direktörü Haluk Bekmez ise Garanti BBVA’nın yeşil ve dijital dönüşüm yolculuğunda sahaya inerek her KOBİ’ye özel farklı çözümler geliştirdiğini anlattı. KOBİ’ler yalnızca bugünün değil, yarının ekonomisini de şekillendiren önemli aktörler olduğunu vurgulayan Bekmez, şöyle devam etti: “İklim krizi, regülasyonlar ve teknolojik dönüşümle birlikte KOBİ’lerin önünde ertelenemez bir ikiz dönüşüm süreci var. Garanti BBVA olarak sürdürülebilir finansmanı işimizin merkezine alırken KOBİ’lere yalnızca finansman sağlayan bir banka değil; yol arkadaşı ve rehber olmayı önemsiyoruz. Yeşil ve dijital dönüşüm yolculuğunda sahaya iniyor, işletmelerin gerçek ihtiyaçlarını yerinde dinliyor ve her KOBİ’ye özel çözümler geliştiriyoruz. İkiz Dönüşümde Yeni Ufuklar buluşmalarıyla amacımız da KOBİ’lere bu yolculukta ‘Birlikte Yaparız!’ demek ve hep birlikte büyümenin gücünü ortaya koymak.”

Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından panel ve oturumlarla devam etti. İlk olarak, EY Türkiye Şirket Ortağı & İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Lideri Ece Sevin’in sunumuyla İkiz Dönüşüm Vizyon Oturumu düzenlendi. Ardından, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Onur Ünlü’nün moderatörlüğünde, Garanti BBVA Sürdürülebilirlik Direktörü İrem Barzilay, Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ve Beta Fidancılık Kurucusu Dr. Emine Tanrıver’in katılımıyla Üretimden Finansmana Yeşil Dönem Paneli gerçekleştirildi.

Türkçe-İngilizce olarak yapılan Ivy Decarb Marketplace-Türk Tekstil Sektöründe Sürdürülebilir Dönüşüm başlıklı oturumun konuşmacıları Ivy Decarb Marketplace’in CEO’su Javier Bernal Dionis ve Türkiye İş Geliştirme Direktörü Ferid Kırcı oldu. Dijital Bankacılık Çözümleriyle Dönüşen İş Dünyası Paneli ise Adana Sanayi Kampüsü & Çukurova Teknokent Genel Müdürü Bora Kocaman’ın tartışmacı-moderatörlüğünde, Garanti BBVA Tüzel Müşteri Çözümleri Grup Müdürü Cüneyt Tırnava ve Evant Teknoloji Genel Müdürü Ahmet Uzel’in katılımıyla gerçekleşti. Programın son kısmında da Sürdürülebilirlik Atölye Çalışması düzenlendi.