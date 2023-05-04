Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun’da 120 bin kişiye hitap etti

SAMSUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan Giresun ve Ordu’da düzenlenen mitinglerden sonra Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda Samsunlulara hitap etti.

Yaptığı konuşmadan Süper Lige çıkan Samsunspor ile ilgili de konuşan Erdoğan, “Rengimiz hepimizin rengi diyerek Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor'u tebrik ediyorum. Ülkemizin tüm liglerinde centilmence mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar diliyorum. Samsun sadece rahmetli Yaşar Doğu gibi sırtı yere gelmeyen pehlivanların yeri değildir. Milli Mücadeleye öncülük eden Samsun Türkiye Yüzyılı'nın da sancaktarı olacaktır. Meydanların dili bunu söylüyor. Sokaklara söyleyen on binler bize bunu anlatıyor” ifadelerini kullandı.

“Savunma sanayi alanında dışa bağımlılığı azalttık”

Savunma sanayide dışa bağımlılığı azalttıklarını belirten Erdoğan, “İhracatımız 36 milyar dolardı, 244 milyara beraber ulaştırdık. Savunma sanayimizin yüzde 80 olan dışa bağımlılığını yüzde 20'ye beraber getirdik. Ücreti ödenmeyince cenazelerin alınmadığı, Bay Bay Kemal sayesinde... Ah ah rahmetli Savaş Ay kardeşim hayatta olsaydı da onu izleseydik bir daha bize anlatsaydı. Sağlık hizmetini sizlerle beraber bugünkü hale getirdik. Milletimizin iradesine vurulan antidemokratik prangaları sizlerle beraber parçaladık. En yeni hızlı tren hatlarını, en uzun köprüleri beraber kazandırdık” şeklinde konuştu.

'Burada şu an caddeler hariç 120 bin insan var'

6 ay önce Samsun’da yapmış oldukları toplu açılış törenini hatırlatan Erdoğan öte yandan diğer yapmış oldukları yatırımlarla ilgili de şunları söyledi: “Burada şu an caddeler hariç 120 bin insan var. Bay Bay Kemal ne haber? Bak meydan gör. Dün Rize ve Trabzon, bugün Ordu, Giresun ve Samsun bunu müjdeliyor. Gençlerimiz vizyonumuza sahip çıkıyor. Emeklilerimiz kendileri için attığımız samimi adımlara sahip çıkıyor. Milletimizin tamamı kurduğumuz hayallere sahip çıkıyor. Hep beraber omuz omuza zafere koşuyoruz zafere! 85 milyon olarak emin adımlarla Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Samsun 14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyoruz muyuz? 19 Mayıs'ta Gazi'yi Tütün iskelesinde karşılayan Samsun budur. İşte İstiklal Harbimizin kıvılcımını ateşleyen Samsun budur. En son 6 ay önce sizlerin misafiri olduğumuzda 244 ayrı projenin resmi açılışını yapmıştık. Şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. 81 vilayetimiz için çalışmayı koşturmayı sürdürüyoruz. Bizim ne makam ne koltuk gibi bir derdimiz var. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. 40 yıldır sizlerin huzurundayız. İstanbul'dan başlayarak tüm Türkiye'ye verdiğimiz mücadeleyi sizler çok iyi biliyorsunuz. 21 yılda neyi başardıysak el birliği ile başardık. 80 yılda yapılamayan eseri 21 yılda beraberce kazandırdık. Göreve geldiğimizde buradan Hopa'ya bu sahil yolu kim yaptı? Bay bay Kemal senin böyle bir şeyin var mı? En büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini bizimle gerçekleştirdik.”

Samsun 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz?

Samsun 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Diyerek halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun teröristlerle el ele yürüdüğünü ifade ederek kendilerinin terör örgütlerine boyun eğmeyeceğini söyledi. Erdoğan, “Samsun 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Samsun Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Bu iş Samsun'da bitmiş demektir. Bizler yaşatacak çok zaferin peşindeyiz. Daha kıracak çok rekorumuz var. Hedeflerimizi belirledik. Yolumuzu çizdik. Şu yol haritası önümde. Görüyorsunuz kitabı bu bizim yol haritamız. Diğerlerinin böyle bir yol haritası yok. Son 21 yılda nasıl yaptıysak, yine öyle başaracağız. Engellere takılmayacağız, terör örgütlerine boyun eğmeyeceğiz, diklenmeden dik duracağız. Bay Bay Kemal kimlerle yürüyor? Teröristlerle yürüyor, talimatı Kandil'den alıyor. Kandil'dekinin dini var mı? Ezanı var mı? Kitabı var mı? Kürt kardeşlerimi tenzih ederim. Bunlar Diyarbakır annelerinin yavrularını dağa kaçıranlar değil mi? Ne yazık ki bay bay bunlarla el ele omuz omuza yürüyor. Selo Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Bay Bay Kemal Selo'nun suçu yok ki diyor. 14 Mayıs bunun için çok önemli. Evlat katili Öcalan'ı da çıkaracakmış. Cumhur İttifakı'nın iş başında olması çok önemli. Bunlara kalsa ülkemizin altını üstüne getirecekler. Samsun 9'da 9 yapıyor mu? Samsun yapıyoruz derse yapar, çünkü burası İstiklal mücadelesinin ilk adım yeri. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. İktidara gelmenin yolunu FETÖ'cülerle, bölücülerle iş birliğinde arayanları hep birlikte sandığı gömeceğiz.”