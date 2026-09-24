Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “Lojistikte güçlenmeden ihracatta hedef büyütemeyiz”

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde hayata geçirilen TEKNOSAB Lojistik Teknopark’ın temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üretim gücünün sürdürülebilir büyümesi için lojistik altyapının kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Bursa’nın üretim ve ihracattaki güçlü konumuna dikkat çeken Yılmaz, TEKNOSAB’ın yüksek teknolojiye ve katma değerli üretime dayalı yeni sanayi vizyonunun önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Bursa’nın 2025 yılında 17,9 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin üçüncü büyük ihracatçı ili olduğunu hatırlatan Yılmaz, TEKNOSAB’ın bu gücü daha ileri taşıyacak yatırımlara ev sahipliği yaptığını kaydetti. Bölgede 17 ana yüklenici ve 98 alt yüklenici firmanın çalıştığını, 66 parselde fabrika inşaatlarının sürdüğünü belirten Yılmaz, halen 30 firmanın üretime geçtiğini söyledi. Bu firmaların toplam yatırım büyüklüğünün 60 milyar liraya, sağladıkları istihdamın ise 7 bin 500 kişiye ulaştığını aktaran Yılmaz, 2026 sonuna kadar üretime başlayacak 12 yeni firmayla birlikte yatırım tutarının 100 milyar liraya, istihdamın ise 9 bine çıkacağını ifade etti.

“650 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor”

TEKNOSAB’ın yenilenebilir enerji altyapısı, yüksek kapasiteli fiber ağı ve otoyol, demiryolu ile liman bağlantılarıyla sanayicinin rekabet gücünü artırdığını dile getiren Yılmaz, bölgedeki üretimden 650 milyon dolarlık ihracat hedeflendiğini söyledi. Küresel ticarette yaşanan gelişmelerin lojistiğin önemini daha da artırdığına işaret eden Yılmaz, savaşlar ve jeopolitik risklerin tedarik zincirleri üzerinde baskı oluşturduğunu, teslimat süreleri ile navlun maliyetlerini yükselttiğini belirtti. “Sanayicimizin ham maddeye zamanında erişmesi, üretimini kesintisiz sürdürmesi ve ürününü taahhüt ettiği sürede alıcıya ulaştırması güçlü lojistik ağlara bağlıdır” diyen Yılmaz, lojistik sektörünün yurt dışı dağıtım ağları, markalaşma ve sürdürülebilirlik programlarıyla desteklendiğini kaydetti.

210 milyon dolarlık entegre lojistik yatırım

Temeli atılan TEKNOSAB Lojistik Park’ın yaklaşık 210 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip olduğunu açıklayan Yılmaz, projenin otoyol, demiryolu yük istasyonu ve liman bağlantılarını depo, antrepo ve gümrük sahalarıyla entegre edeceğini söyledi. Projenin soğuk hava depoları ile e-ticarete yönelik yapay zekâ destekli akıllı depolama sistemlerini de içereceğini belirten Yılmaz, farklı sektörlerin lojistik ihtiyaçlarına cevap verecek yapının Bursa’nın üretim ekosistemine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Yılmaz, ayrıca yeni nesil OSB’ler planlanırken çevresinde yaşam alanlarıyla birlikte planlamasının isabetli olacağını vurguladı. Yılmaz, kentte devam eden ulaşım yatırımlarının da Bursa’nın üretim ve ihracat gücünü artıracağını vurguladı.

Burkay: “Bursa’nın üretim gücünü lojistikle yeni seviyeye taşıyoruz”

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, TEKNOSAB Lojistik Park’ın Bursa’nın üretim, teknoloji ve ticaret kapasitesini bütünleştirecek önemli bir yatırım olduğunu söyledi. “Bursa büyürse Türkiye büyür” anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Burkay, TEKNOSAB’dan Model Fabrika’ya kadar hayata geçirilen projelerin kentin geleceğine yönelik uzun vadeli bir vizyonun parçası olduğunu vurguladı. Burkay, “Bizim için asıl değer, çarşıdaki esnafımızdan sanayi bölgelerimizdeki büyük sanayicilerimize kadar herkesin aynı projeye inanması, aynı masada buluşması ve Bursa’nın geleceğine birlikte yatırım yapmasıdır. Bursa’da hayata geçirdiğimiz her yatırımın ve geliştirdiğimiz her iş modelinin Türkiye’nin üretim, teknoloji ve ihracat kapasitesine kalıcı bir değer artışı sağlaması en önemli önceliğimiz” dedi. İbrahim Burkay, önümüzdeki yıllarda TEKNOSAB bölgesinin fabrikalar, teknoloji merkezleri, lojistik altyapı ve yeni nesil yatırımlarla üretim, teknoloji ve ticaretin bütünleştiği büyük bir merkez haline geleceğine inandığını dile getirdi. Lojistik Park yatırımının yalnızca bir altyapı projesi olmadığını vurgulayan Burkay, yatırımın Bursa’nın üretim ve ihracat kapasitesine uzun vadeli katkı sağlayacağını kaydetti.

Tören öncesinde TEKNOSAB ile Hepsiburada arasında iş birliği protokolü imzalanırken, törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, milletvekilleri, sanayici ve iş insanları da katıldı.