Cumhuriyetin 100. Yılı Sempozyumu Gaziantep’i buluşturdu

GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen sempozyum, GBB Çocuk Sanat Merkezi tarafından “100’üncü Yıl Cumhuriyet Oratoryosu” gösteriminin ardından açılış konuşmalarıyla başladı.

GBB Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Cumhuriyetin ilk yüzyılı tamamlanıp ikinci yüzyılı ise gençlerin inşa edeceğini belirterek, “Bizim hedefimiz gençleri yetiştirmek, kültür, sanat ve bilim alanında gençlere her türlü olanakları sunmaktır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak üniversitelerimizle el ele çalışıyoruz. Bizler bu süreçte Gaziantep’i daha iyi anlatmak anlamında bu yolda yürürken bu sempozyumu gerçekleştiriyoruz. Bu sempozyumda çok kıymetli hocalarımızla öncesi ciddi bir hazırlık yaptık. Bu sempozyuma kabul almış 73 bildiri için teşekkür ediyorum. Gaziantep’in binlerce yıllık tarihi içerisinde her zaman savaşlar oldu. Ama bu ortam içerisinde birçok kültürün oluşturduğu mozaik anlamında hepimiz güçlenerek bu günlere geldik. Bu coğrafya tüm medeniyetler için bir geçiş noktası. Bu geçiş noktasında bizler kültür, sanat ve bilim alanında en iyi şekilde yetişmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Cumhuriyete giden zor yolda Antep Savunmasının çok önemli yeri olduğunu vurgulayan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Mehmet Emin Sönmez ise, “Bizim coğrafyamız çok çetindir. Büyük karmaşalar yaşanıyor. Bunun nedeni bu toprakların tarihsel süreçteki önemi ön plana çıkmaktadır. Bulunduğumuz coğrafyanın farkına varmamız gerekiyor. Antep Savunması çok çetin bir savunma.” diye konuştu.

Savaş yıllarında İmalat-ı Harbiye’yi kurarak bugün ki Gaziantep Sanayisinin temelinin atıldığını belirten Sönmez konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Aslında Gaziantep, cumhuriyetin birçok değeri açısından birçok şeye öncülük etmiştir. O neslin çocukları bugün Türkiye’nin 6’ncı büyük sanayisi olmayı başarmıştır. Sanayisi, ilerlemeci yaklaşımı ile bugün Türkiye’nin Ortadoğu’daki parlayan yıldızı Gaziantep, Antep Savunmasında atılan temellere bağlıdır. Benzer şekilde demokrasiyi içselleştirmiş bir şehirden bahsediyoruz. Aydın ili ile beraber ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkanı’nı Gaziantep seçmiştir. Demokrasisi ile cumhuriyetin var olan ilkelerine sahip çıkan, sanayisi ile aynı zamanda Türkiye’ye yön vermeye çalışan Gaziantep, aynı şekilde yoluna devam etmektedir”.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın ise yaptığı konuşmada Gaziantep Üniversitesinin yeniliklerinden söz ederek, “Cumhuriyetin 100’üncü yılındayız. Bu cumhuriyeti kuranlara teşekkür ederek Atatürk’ün anmak istiyorum. Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti yükseltmek bizim görevimiz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Gaziantep Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan “Cumhuriyet Kadınları Sergisi” ziyaret edildi. Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar moderatörlüğünde “Yaşadığım Şehir Gaziantep” paneli gerçekleşti. Sempozyum 19 ile 21 Ekim tarihleri arasında devam edecek.