Cumhuriyet’in 100. Yılında Bilim Konuşmaları'nın 3.'sü düzenlendi

EKONOMİ / KOCAELİ

Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Işıl Kurnaz ve Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, akademisyenler, üniversite ve lise öğrencileri katıldı. Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Cumhuriyet'in 100.Yılında Lider Ülke Türkiye ve Stratejik Hedefler" başlıklı sunumunda ülkemizin dünü, bugünü ve yarınına ilişkin önemli noktaların altını çizdi.

Ülkemizin bulunduğu coğrafya ve tarihimizden gelen misyonla bilimin gerisinde kalmanın bizler için mümkün olmadığı vurgulayan Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “Geçmiş dönemlerden beri var olma mücadelesi içinde olan milletimiz her daim zoru başaracak güçtedir” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “muasır medeniyetler seviyesine ulaşma” hedefinden bahsetti. Hülagü, “O dönemde, savaş koşullarında bile, kararların meclisten çıkması millet iradesine verilen önemin göstergesiydi. Yine o dönemde yapılan eğitim kongreleri ile eğitime verilen önem ortadaydı. Bu şuurla, bugün, bölgesinde güçlü, dünyada söz sahibi bir ülke haline geldik“ ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde, savunma sanayinden otomotiv sektörüne kadar ülkemizin yapmış olduğu atılımlar Türkiye yüzyılında, Türkiye’nin kendine biçilen rollerin dışına çıktığının göstergesidir. “Yapamaz, edemez” deneni yıkan bir Türkiye olduğumuzu vurgulayan Hülagü, “Bizim çok çalışmamız gerekiyor, bilimi önümüze alarak, Türkiye’nin hak ve menfaatlerini her şartta koruyarak, üniversitelerimizin kabiliyetleri ve AR-GE ile geleceği inşa etme noktasında kararlı durmak zorundayız. Katma değeri yüksek üretim yapmak zorundayız. Bu ülkenin sorumluluğunu bilen üniversitelerimizle ve gençlikle her şeyin üstesinden gelecek güce sahip olduğuna inanıyorum” dedi.