Cumhuriyetin 100. yılında, ilk 100 mezun kep attı

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Eskişehir sanayisinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (EOSB) tarafından 2019 yılında kurulan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ilk mezuniyet heyecanı yaşandı. Türkiye’de rol model olan okulda Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 öğrenci düzenlenen törenle mezun oldu.

Açılış konuşmasında Eskişehir’in en güzide okulları arasında yerlerini aldıklarını aktaran Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, “2019 yılında temelini attığımız okulumuz bugün ilk mezunlarını veriyor. 4 yıl gibi kısa sürede okulumuz şehrimizin güzide okulları arasında yerimizi aldık. Sanat, spor ve teknoloji gibi alanlarda birçok ulusal ve uluslararası başarı elde ettik” diye konuştu.

Eskişehir sanayisi bu nesiller tarafından şekillenecek

Törende yaptığı konuşmada Türkiye’de örnek gösterilen bir okul olduklarını belirterek Eskişehir sanayisinin bu nesil tarafından şekilleneceğini söyleyen Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “Bu okul biz sanayicilerin çok uzun yıllardır en büyük hayallerinden biriydi. 2019 yılında bir ağaç dikmiştik ve o ağacımız bugün gelişti, serpildi ve büyüdü. Dördüncü senenin sonunda ise ilk meyvelerini verdi. Bu süre zarfında ülke içinde ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda ödül kazanan evlatlarımız hep gurur kaynağımız oldular. Bugün, her yönüyle Türkiye’de eşi benzeri olmayan, ülkemize örnek gösterilen okulumuzdan ilk öğrencilerimizi mezun ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından tören, öğrencilerin folklor gösterisi, bayrak, flama ve meşale devir teslimi ile devam etti. Öğrenci andının okunmasının ardından dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Törende 4 yıllık eğitim- öğretim hayatını başarıyla tamamlayan öğrenciler diplomalarını teslim alarak yeni bir hayata ilk adımı atarken, program kep atma töreni ile son buldu.