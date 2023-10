‘Cumhuriyetin ikinci yüzyılı diriliş ve kıyam yüzyılı olacak’

Takip Et

Gebze Ticaret Odası (GTO) Ekim Ayı Meclis toplantısı Oğuz Şerifoğlu Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Ekim ayı meclis toplantısına konuk olarak katılan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve yönetim kurulu üyelerinin katılımları ile gerçekleştirildi. Meclis toplantısında gündem maddeleri üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

“Türkiye Cumhuriyeti birlik ve beraberlik ruhunun büyük bir eseridir”

Cumhuriyet tarih boyunca varoluş mücadelesinin en güzel örneklerinden olup bağımsızlık düşüncesiyle inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti istiklal zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunu büyük bir eseridir diyen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz” dedi.

Aslantaş, “İnancımız savaşta her şey mubahtır kaidesini kabul etmez ve dinimiz, çocuk öldürmek, savaşa katılmayan kadın ve yaşlıları öldürmek, tabiata zarar vermek gibi davranışları haddi aşmak ve bozgunculuk olarak kabul etmiştir. Filistin'de yaşanan olay aslında savaş değil bir katliamdır. Sivillere karşı yapılan hain saldırıları şiddetle kınıyor ve bu vahşetin bir an önce sona ermesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gebze Ticaret Odası’nda yaklaşık 24 bin üye bulunuyor

Gebze Ticaret Odası hakkında bilgiler veren Aslantaş, “6 bin 800 sanayide olmak üzere 16 bin 500 işletmeden oluşan ve toplamda yaklaşık 24 bine ulaşan üyenin olduğu bir odayız. Üyelerimize, bölgemize, ülkemize de hizmet edebilmek için elimizden geldiği kadar var gücümüzle çalışmaktayız. 4’ü İhtisas OSB olmak üzere, 10 OSB, 7 küçük sanayi sitesinin olduğu başka bir ilçe yoktur. Türkiye'nin 500 büyük kuruluşu arasında yer alan 68 üye ve firma bizim üyemizdir. Firmalardan bir tanesi odamızda görev almaktadır” dedi. Aslantaş, “Dilovası'nda yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracat, 25 milyar dolarlık bir ithalat vardır. Gebze’de yaklaşık 7 milyar dolar ihracat 18 milyar dolar da ithalatımız vardır. Bütün bunlar bize aslında şunu söylüyor, 5174 sayılı kanun kapsamında oda ve borsaların görev tanımında yer alan, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda daha etkin rol almakla yükümlüyüz” şeklinde konuştu.

“Oda ve üyelerimizle birçok organizasyonda görev aldık”

Aslantaş, “Son yıllara bakıldığında 6’sı yurt dışı olmak üzere 20 organizasyonda üyelerimizle birlikte yer aldık. Birçok yurt içi ve yurt dışı iş programlarının organize ederek üyelerimizin yeni pazarlara ulaşımını sağlamaya çalıştık. Bu organizasyonlarımıza bir yenisini daha inşallah ekleyeceğiz. Azerbaycan iş programı kasım ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Üyelerimizin ilgili sektörlerle buluşmasına yönelik çalışmalarımızı TOBB, KOSGEB, ticari ataşelerimiz ile temas ederek yürütmekteyiz. Dijital check up, yeşil dönüşüm, yeşil mutabakat ve karbon ayak izi artık günümüzün olmazsa olmaz kurallarının biri haline gelmektedir. Bu konuda da üyelerimizi bilgilendirmek ve eğitmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz “ ifadelerini kullandı.

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız bugünlerde Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla yâd ediyorum, mekanları cennet olsun, Allah rahmetiyle muamele eylesin” dedi.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında diriliş ve kıyama kalkacağız

100’ncü Yılına giren Cumhuriyetimizin zorlu süreci hakkında düşüncelerini paylaşan Vali Yavuz, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100 yıldır kuruluyor. Ben birinci yüzyılı kuruluş yüzyılı olarak değerlendiriyorum, ikinci yüzyılı diriliş ve kıyam yüzyılı olarak yorumluyorum. Artık ikinci yüzyılda biz diriliş ve kıyama kalkacağız, yeni baştan dünyada geçmişte oynadığı rolü oynayabilecek rolü üstlenmeye hazırlanıyoruz. Bu rol bugünkü teknolojiyi, bugünkü bilimi iyi anlamaktan geçiyor. Nitekim elektronik harp ve yazılım konusunda Türkiye’nin artık dünyadaki küresel güçlerle yarışabilecek bir kapasitede olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu alana çok yatırım yapmamız lazım. Özellikle akıllı teknolojilere, yazılımlara ve dijital dönüşme daha fazla önem vererek bilimsel teknolojik altyapıyı daha fazla geliştirmemiz gerekiyor. İşte Millî Teknoloji Hamlesi olarak ortaya konulan vizyon tam da budur” şeklinde konuştu.

“Başkalarının ürettiği teknolojiyi kullanan bir devlet tam bağımsızlıktan bahsedemez”

Cumhuriyeti koruyabilmemiz, bağımsızlığımızı sürdürebilmemiz, bilimsel ve teknolojik bağımsızlıktan geçiyor diyen Vali Yavuz, “Bilimsel ve teknolojik bağımsızlığı olmayan, başkalarının ürettiği teknolojiyi kullanan bir devletin tam bağımsızlıktan bahsedebilmesi mümkün değildir. Bu anlamda dünyada tam bağımsız hiçbir ülkede yoktur. Bağlılıktan şikâyetimiz yok iş birliği ve koordinasyonu artırmak istiyoruz ama kimseye bağımlı olmak istemiyoruz. Türkiye’nin ikinci yüzyılında, diriliş ve kıyam yüzyılında daha fazla üreten, daha fazla paylaşan ve daha fazla katma değer üreten, ürettiği katma değeri de ülkesi için kullanan, evrensel düşünen kendi öz değerleri üzerinde yükselen bir millet arzu ediyoruz.” dedi.

“Kocaeli’yi sanayi şehri olarak tanımlamıyor ve sanayi şehri tanımlamasını reddediyorum”

100. yılına giren Cumhuriyetimize Kocaeli’nin sağladığı katkılar hakkında bilgiler paylaşan Vali Yavuz, “Kocaeli geçen yıl 108 milyar dolar dış ticaret hacmi, 14 organize sanayi bölgesi ile endüstri bölgeleri, ARGE merkezleri, TÜBİTAK ve BİLGEM gibi birtakım kurumlarıyla yıldız gibi parlıyor. Keşke Türkiye’nin Kocaeli gibi 25-30 tane ili olsa. Ben Kocaeli’yi sanayi şehri olarak tanımlamıyor ve sanayi şehri tanımlamasını reddediyorum. Türkiye’de sanayi şehri çoktur. Bilişim inovasyon ve dijitalleşmenin başkenti çok az kent vardır. Markamızı güçlendirme peşinde gitmeli, daha güçlü bir şehir nasıl inşa edilir bunu düşünmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye hizmet edebilecek şartlarda bir sistem kurmak istiyoruz

Sanayi alanlarında alınan afet önlemlerine ilişkin bilgi veren Vali Yavuz, “Marmara depremi ile Gebze Darıca hattının ne kadar etkilenebileceği en önemli gündem maddelerimizden bir tanesidir. Meydana gelebilecek 6 ve üzeri depremde sizin binanız buna ne kadar elverişli? O yüzden bunu da aktif olarak çalışıyoruz. Yine bölgemiz açısından en önemli konulardan bir tanesi de Endüstriyel kazalar. Kimya sanayinin yüzde 27’sinin bulunduğu bir ilde endüstriyel kazalara ilişkin daha ciddi ve spesifik tedbirler almamız gerekiyor. Bu konuda üniversitelerimiz ile beraber yoğun bir çalışma takvimi içerisindeyiz” dedi. Yavuz, “Afet durumlarında belediyelere ait itfaiyelerle birlikte OSB içerisindeki itfaiyeleri de donanımlı bir şekilde hazır hale getirmek, diğer taraftan da teknik uzmanlık alabileceğimiz üniversite bünyesinde ihtisaslaşmış ve Türkiye’ye hizmet edebilecek şartları da ihtiva edecek bir sistem kurmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Her eve bir bayrak- her iş yerine bir bayrak”

Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarının şanına yakışır bir şekilde olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz diyen Vali Yavuz, “Tüm şehrimizi kapsayacak kutlama çalışmalarını hep birlikte yürütüyoruz. 100. Yıl yürüyüşü, fener alayı yapacağız. “Her eve bir bayrak- her iş yerine bir bayrak” kampanyası ile 200 bine yakın bayrak dağıtıldı. Gezdiğimiz tüm sokaklarda bayrak dağıttık. Belediyelerimiz ve STK’larımız da ay yıldızlı al bayrağımızı dağıtmaya devam ediyor. Bağımsızlığımızın sembolü bayrağımız her evde her yerde dalgalanmalı çünkü bayramları en çok sembolize eden şüphesiz ay yıldızlı al bayrağımızdır” dedi.