Cumhuriyet’in İlk Okul Gemisi STS Bodrum, Birleşmiş Milletler Ocean Wonders filosuna katılıyor

MUĞLA / EKONOMİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası alandaki tanıtım çalışmalarının önemli adımlarından biri olan UNOC (United Nations Ocean Conference) kapsamında, BOSAV ve The Bodrum Cup davetiyle Türkiye, dünya sahnesine denizcilikte anlamlı bir temsil gücüyle çıkıyor.

STS Bodrum, Birleşmiş Milletler’in Ocean Wonders Filosuna dahil edilerek, 2-4 Haziran 2025 tarihlerinde Fransa’nın Nice Limanı’nda, yanaşık konumda BOSAV ve The Bodrum Cup sunumlarına ev sahipliği yapacak. Bu tarihi temsilden sonra, Korsika ve İtalya limanlarını kapsayan yaklaşık 1 aylık bir rota izlenecek ve ardından Bodrum’a dönüş gerçekleştirilecek.

Projenin en önemli amaçlarından biri, STS Bodrum için uluslararası proje partnerleri bularak bakım-onarım çalışmalarını ileri düzeyde gerçekleştirebilmek. Bu proje; Muğla Büyükşehir Belediyesi ve BOSAV tarafından organize ediliyor, Bodrum Belediyesi, Bodrum Denizciler Derneği ve The Bodrum Cup tarafından destekleniyor.

Cumhuriyet’in ilk okul gemisi: STS Bodrum

36 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde olan STS Bodrum, 450 m² yelken alanına sahip. Türkiye’nin ilk ve tek yelkenli okul gemisi olarak 2001 yılında BOSAV öncülüğünde, Bodrum halkının desteğiyle inşa edildi.

Deneyimli denizci Yücel Köyağasıoğlu tarafından tasarlanan ve aynı zamanda eğitimlerde görev alan bu özel gemide, gençlere sistemli ve uygulamalı denizcilik eğitimi veriliyor. Yapım süreci, geleneksel ahşap yat üretimi açısından da örnek teşkil ediyor.

Görsel yapısı ve taşıdığı hikâyeyle gittiği her limanda dikkat çeken STS Bodrum, artık Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı’nda Türkiye’yi temsil eden özel bir okul gemisi olarak tarihe bir not daha düşüyor.