Cüneyt Akın CHP Gebze İlçe Başkanlığına adaylığını açıkladı

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gebze İlçe Başkanlığı için adaylığını açıklayan Cüneyt Akın, Gebze’de düzenlediği basın toplantısında birlik, yenilik ve katılımcı bir yönetim anlayışı vurgusu yaptı. Akın, partinin Gebze'de daha etkili bir yapıya kavuşması ve toplumun farklı kesimlerine daha iyi ulaşabilmesi için aday olduğunu ifade etti.

Adaylığının kişisel değil, ortak akılla şekillenmiş bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu belirten Akın, “Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye genelinde birinci parti olma başarısını gösterdiyse, Gebze’de de bu başarıyı yakalayabiliriz” ifadelerini kullandı.

"Sahada daha etkili bir CHP hedefliyoruz"

Gebze’de yaşanan sosyal, kültürel ve yapısal sorunlara dikkat çeken Akın, “Amacımız, partimizi sahada daha görünür, daha kapsayıcı ve çözüm odaklı bir noktaya taşımak. Kadınların, gençlerin ve çalışan kesimin ihtiyaçlarını gözeten, herkesin kendini ifade edebildiği bir yapıyı birlikte inşa etmek istiyoruz” dedi.

"Sorumluluğu üstlenmeye hazırız"

Akın, “Siyasette söz kadar sorumluluk da önemlidir. Eğer eksik kalırsak bunun muhasebesini yapmaktan kaçınmayacağız. Ancak inanıyoruz ki, kararlılıkla çalışarak partimizi Gebze’de daha güçlü bir noktaya taşıyacağız” şeklinde konuştu.