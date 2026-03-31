“Daha fazla devlet teşvikine ihtiyacımız var”

DUYGU GÖKSU / DENİZLİ

Denizli’de 2003 yılında kurulan CMK Makine, başlangıçta sadece mermer sektörüyle küçük ebatlı mermer makineleri, bu makinelerin tamir, bakım ve revizyonlarını yaparken, bir dönem halı makineleri konusunda da faaliyet gösterdi. CMK Makine, günümüzde mermer plaka satan firmalara proje bazlı işler ve mevcut makinelerinde iyileştirme çalışmaları yapıyor. Geçmiş yıllarda, Suudi Arabistan’a ihracat yapan firmanın, makineleriyle üretilen ürünler ise Kanada, Belçika ve ABD’ye ihraç edildi. CMK Makine Genel Müdürü Cem Kaya, imalat yapan işletmelerin daha fazla devlet teşvikine ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Günümüzde iç piyasaya üretim yaptıklarını söyleyen Kaya, “Ağırlıklı olarak Ege Bölgesi’ne çalışıyoruz, bunun yanı sıra Karabük gibi iller için de faaliyet gösteriyoruz. Personel ve maliyet kısıtları nedeniyle, şimdilik daha uzak pazarlarla çalışamıyoruz. Mermer plaka satan firmalara proje bazlı işler yapıyoruz. Bazı firmalar için de mevcut makinelerine iyileştirme hizmeti veriyoruz” dedi.

Dünyada ve Türkiye’deki ekonomik gelişmeler nedeniyle, tüm sektörlerdeki firmaların olduğu gibi CMK Makine’nin de mevcudu korumaya ve ayakta kalmaya çalıştığını söyleyen Kaya, “Denizli'de, maden ve tekstil sektörleri kent ekonomisinin lokomotifi konumunda. Bizim firmamızın performansı da bu sektörlere bağlı. Maden sektörü, geçmiş yıllarda krizlerden güçlü çıkmıştı ancak bu sefer madenciler de sıkıntıya girdi. Biz ocaklarla değil, fabrikalarla çalışıyoruz. Köklü müşterilerimiz var. En büyük müşterimiz olan sektörün durumu, bizi de etkiledi. Firmaların daha çok devlet teşviki ve desteğine ihtiyacı var” diye konuştu.

“Nitelikli çalışan sorunu devam ediyor”

Pandemiden bu yana artarak devam eden Türkiye’nin kalifiye eleman, nitelikli çalışan sorununa dikkat çeken Kaya, “Her şey diplomada değil, ancak kendini yetiştirmiş insan sayısı az olduğu için firmalar bile artık bizden çalışan sayısını azaltıcı, üretimi kolaylaştırıcı makineler bekliyor. Biz de benzer şekilde, iş yaparken kullanabileceğimiz sistemler geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.