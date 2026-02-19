DAHİ Mersin ile öğrenciler tekstil sektörünün mutfağıyla tanıştı

Komite Meclis Üyesi Salihcan Sağlam, Komite Başkanı Sencer Doğruyol ve Komite Üyesi İlhan Özalp eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette, Furkan Tekstil ve İlkem Group tesislerinde incelemelerde bulunuldu. Öğrenciler, teorik bilgilerini üretim bandındaki süreçlerle birleştirerek tekstil dünyasını yakından tanıma şansı yakaladı.

Bu tür buluşmaların mesleki eğitimi güçlendirdiği ve eğitim ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin önemini ortaya koyduğunun altını çizen MTSO Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi Meslek Komitesi Meclis Üyesi Salihcan Sağlam, “Tekstil sektöründe ara nitelikli eleman ihtiyacı en kritik başlıklardan biri. Bu açığın kapatılması için mesleki eğitimin daha etkin planlanması ve öğrencilerin daha okul yıllarında üretim ortamıyla tanışması gerekiyor. Tekstil artık sadece emek yoğun bir alan değil, teknoloji, verimlilik, sürdürülebilirlik ve dijital yetkinliklerle birlikte yönetilen entegre bir üretim ekosistemine dönüştü” dedi.

Okul ile sektör arasındaki iş birliğini planlı bir mesleki gelişim süreci olarak gördüklerini vurgulayan Sağlam, “Gençlerin lise yıllarında bu ekosistemin içine dahil edilmesi mezuniyet sonrası uyum sürecini kısaltıyor ve istihdama geçişi daha sağlıklı hale getiriyor. Bugün sahada aranan şey sadece makine başında durmak değil; kalite, süreç takibi, temel dijital okuryazarlık ve sürdürülebilir üretim bilinciyle düşünebilen insan kaynağıdır. Bu yüzden işletmelerimizle okullarımızın temasını dönemsel ziyaretlerin ötesine taşıyıp, staj ve uygulama odaklı bir modele dönüştürmemiz gerekiyor. Öğrencilerimiz ne kadar erken üretim disiplinini, iş güvenliği kültürünü ve takım çalışmasını görürse, mezun olduklarında o kadar hızlı değer üretmeye başlar” ifadelerini kullandı.

Üretim süreçlerinin ve endüstriyel proseslerin yerinde incelendiği ziyarette, tekstil sektörünün geleceği, teknolojik dönüşüm ve istihdam olanakları da görüşüldü. DAHİ Mersin projesinin vizyonu doğrultusunda, gençlerin lise yıllarında mesleki yetkinliklerinin artırılması gerektiğine dikkat çeken MTSO heyeti, usta çırak geleneğinin dijital yetkinliklerle birleşmesinin önemini vurguladı.