DAHİ’ler ‘yalın üretim’ eğitimlerini tamamladı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Organize Sanayi Bölgesi (Mersin OSB) ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen DAHİ Mersin Projesi kapsamında, Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 20 öğrenci ve 10 öğretmenin, beş hafta süren yalın üretim yaklaşımı ve güncel üretim tekniklerine yönelik uygulamalı eğitimleri tamamlandı.

Model Fabrika’da gerçekleştirilen kapanış programında konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, gençleri ‘geleceğin sanayicileri’ olarak nitelendirerek, sanayinin sürdürülebilirliği için teorik eğitimin yerinde uygulama ile desteklenmesinin önemini belirtti. Çakır, “Türkiye’nin kurtuluşu katma değerli üretim yapan gençlerimizdedir. Sanayi büyürse, Türkiye’nin gelişmişlik düzeyi de o oranda artacaktır. Bu sebeple gençlerimizin yerinde öğrenmesi, gördüklerini uygulaması ve sürekli kendilerini geliştirmesi gerekiyor” dedi.

Çakır: “Türkiye modeli haline geldi”

‘DAHİ Mersin Projesi’nin Türkiye modeli haline geldiğini söyleyen Başkan Çakır, gençlerden her alanda üretim odaklı olmalarını tavsiye etti. Konuşmasını “Vatan kurtulacaksa bunu çok çalışarak ve üreterek başaracağız” sözleriyle tamamlayan Çakır, projeye emek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

Özdemirci: “Gelecek, mesleki eğitimde, eğitim sahada”

‘DAHİ Mersin Projesi’yle mesleki eğitimde yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını belirten Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ise eğitimin sahaya taşınmasının önemine değinerek, “Öğrencilerimiz bu süreçte yalın üretim felsefesiyle tanıştı. Belki bu eğitime gelene kadar sadece teorik bilgilere sahiptiler ancak işin mutfağında, sektörün içerisinde bunu bizzat deneyimlediler. Eminim ki burada edindikleri tecrübe, hayatları boyunca onlara rehberlik edecek” diye konuştu.

şeTekli: “İş dünyasının mesleki eğitim almış gençlere ihtiyacı var”

İş dünyasının nitelikli ve mesleki eğitim almış gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Mersin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ise, projenin geldiği noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlerin sanayi ortamında aldıkları eğitimin kariyerlerine yön vereceğini de belirtti. Eğitim sürecinin sadece yalın üretimle sınırlı kalmadığını, birçok teknik alanda donanım sağladığını belirten Tekli, “Uygulamalı eğitimin her zaman daha kalıcı fayda sağladığına inanıyoruz. Bu nedenle projeyi büyük bir heyecanla başlattık. Gençlerimizin buradan memnun ayrılması ve aldıkları bu eğitimleri iş dünyasına adım attıklarında kullanacak olmaları bizler için çok kıymetli” dedi.

Program sonunda, DAHİ Mersin Projesi’ne verdikleri desteklerden dolayı paydaş kurumlara teşekkür plaketi verilirken, katılımcı öğretmen ve öğrencilere ise katılım sertifikaları verildi.