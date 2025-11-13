Danimarkalı JYSK, Anadolu’daki ilk mağazasını Bursa’da açtı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İskandinav 'hygge' tarzında ev ve yaşam ürünlerinin yanı sıra yatak ve uyku ürünlerini tüketiciyle buluşturan JYSK, Türkiye’deki yatırımlarına devam ediyor. Mayıs 2023'te Türkiye pazarına giren ve İstanbul'da 7 mağazası bulunan marka, Anadolu'daki ilk mağazasını Bursa’da açtı.

Bursa AS Outlet Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen açılışta konuşan JYSK Ülke Direktörü Fatih Tezcan, “Kısa vadeli yatırımcı değiliz. Türkiye’ye ve potansiyeline inanıyoruz. 2026 sonunda Türkiye genelinde 18 mağazaya ulaşmayı planlıyoruz. Mağazalarımız yatak odasından oturma alanlarına, banyodan bahçeye kadar uzanan geniş ve ilham verici ürün yelpazesiyle, Bursalıların yaşam alanlarına şıklık, konfor ve fonksiyonellik katacak” dedi. Hem mağaza içinde hem de tedarik zincirlerinde yerel istihdam yaratmaya devam ederek Türk ekonomisine katkıda bulunacaklarını belirten Tezcan,

2026 sonunda 110 olan istihdamı 250’ye çıkaracaklarını, Türkiye’de 2,5 kat ciro artışı beklediklerini söyledi. Fatih Tezcan, tedarik noktasında Türkiye’den yaptıkları alımları da her geçen gün artırdıklarına vurgu yaptı.