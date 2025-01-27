Dar gelirlinin alım gücü ile birlikte mobilyada karlılık ve üretim düştü

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Sektörün üretici, ihracatçı ve mağazacı açısından ayrı ayrı irdelenmesi gereken öncelikli sorunlarının yüksek girdi maliyetleri, kümelenme ve kalifiye/ara eleman eksikliği olduğunu dile getiren Özkan, üreticilerin TL bazında günlük aldığı hammadde fiyatlarının her geçen gün artmasına karşın döviz kurunun sabit kalmasıyla kârlılığın ve sürdürülebilir üretimin düştüğünü vurguladı. Uzun soluklu fiyat tespiti yapılamadığından ihraç pazarlarına net fiyat veremediklerini kaydeden Özkan, yabancı müşterilerin her seferinde farklı fiyat duymak istemediğine işaret etti. Özkan, “Kur farkı nedeniyle müşteri kaybediyoruz. Kaybettiğimiz pazarları yeniden kazanmak çok güç. Maliyet düşürmek için hammadde üretiminde kullanılan ithal ürünleri ülkemizde imal etmeliyiz. Sünger fabrikalarımız kimyasalı Avrupa’dan alıyor. Kumaş dokumacıları ipi yurtdışından getiriyor. Ülkemizdeki büyük gruplar bu konuya odaklanmalı” dedi.



Vizyon projesinde yer arayışı sürüyor

Sektördeki kümelenme sorununu aşmak için Çukurova Mobilya Kent projesini hazırladıklarını anımsatan Sadık Özkan, Mersin’de modern, çağdaş ve ihracata yönelik markalaşmış mobilya üreten bir sektör oluşturmak amacıyla mağazalar, atölyeler ve sosyal donatıları bulunan mobilya kentin inşası için 100 hektarlık yer taleplerini sürdüğünü bildiren Özkan, “Proje bittiğinde teknoloji ve yapay zekâyla üretim yapacak, ihracatımızı artırıp sektörel sıralamada üst basamaklara yükseleceğiz. Teknolojik rekabeti ön plana çıkardığımızda, tasarım avantajlarıyla rekabet şansı artacak. İhraç pazarlarına direkt ulaşmak isteyen büyük firmalar Mersin’e gelecek” diye konuştu.



Çukurova Mobilya Kent sınırlarında kurulacak meslek yüksekokuluyla da kalifiye ve ara eleman sorununa çözüm üretmek istediklerini dile getiren Özkan, “Mobilya bölümünü seçecek öğrenciler eğitim hayatı boyunca burslu olacak, mezuniyet sonrasında sitedeki işletmelerde direkt işbaşı yapacak” dedi.