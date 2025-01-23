“Daralma sonucunda kalıpta konsolidasyonlar olabilir”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Avrupa merkezli olarak birçok ülkede faaliyetlerine devam eden BMSC Global, uluslararası pazarlarda uzun yıllara dayanan tecrübesiyle iş genişletme ihtiyaçlarına çözümler sunmaya devam ediyor. Birçok ülkedeki yerel işbirlikleri ile firmaların iş genişletme süreçlerine katkı sağladıklarını anlatan ve mevcut pazara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan BMSC Global Türkiye Direktörü Bayram Ali Özdemir, “2024 yılı iş hacmi açısından 2023’e kıyasla aynı kalırken karlılıkların çok düştüğü rekabet gücünün erozyona uğradığı bir yıl oldu. Rekabet gücünün zayıflaması ve büyük pazarımız olan Avrupa pazarının daralması ile ihracat pazarında yeni pazarlar/işler alarak büyümek gerçekçi bir hedef olmaktan çıktı. Çalıştığımız üreticilerdeki gözlemlerimize göre büyüme planlarımızın ötelenmesi ve dahi kredi maliyetlerinin artması sebebiyle 2025 yeni yatırım öngörülen bir yıl olamayacak” dedi.

“Pazar kayıplarını sektörün kısa vadede en önemli sorunu”

Otomotiv sektörünün en önemli probleminin, hammadde maliyetleri ve verimsizlik sebebiyle mevcut kur pozisyonunda rekabetçi olunamaması olduğunu belirten Özdemir, “Verimliliğe yönelik otomasyon ve Endüstri 4.0 yatırımları yüksek kredi maliyetleri sebebiyle ulaşması zor bir hedef. Özetlersek rekabet gücünü artırmak için yatırım ile otomasyona geçiş gerekli ve öz sermayesi yetersiz olan orta-küçük firmaların kredi olanaklarının kalmamasını ve dahi pazar kayıplarını sektörün kısa vadede en önemli sorunları olarak sayabiliriz” diye konuştu.

Savunma sanayisinin endüstriye yeteri kadar üretim hacmi vermediğini de hatırlatan Özdemir, “Savunma sanayisi yine de yüksek know-how seviyesindeki firmalar için bir fırsat oluşturmaktadır. Otomotivde ağırlıklı olarak ihracat önemli bir kalem iken bu pazarın hem Türkiye taraflı rekabet problemleri hem de pazarın kendisinden kaynaklı sebeplerle daraldığını görüyoruz. Bu durumda kalıp sektöründe de daralma sonucunda konsolidasyonların bekleneceği bir yıl olabilir. Türkiye sanayicilerinin birlikte çalışma, ortaklık kültürünü geliştirmesi ve güvene dayalı uzun vadeli ilişkiler ile çalışması gerekiyor” ifadelerini kullandı.