Darıca Basket Feneri Kadınlar 1. Ligi’nde Sahne Alıyor

Kocaeli

Türkiye Kadın Basketbolu’na yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Darıca Basket Feneri, 26 Eylül’de başlayacak Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele edecek. İlk maçını Edirne DSİ karşısında deplasmanda oynayacak olan temsilcimiz, iç saha karşılaşmalarını Darıca’da yapacak.

İlçeye 1. lig piyangosu

Basketbola uzun yıllar emek vermiş antrenör ve kulüp başkanı Ertun Yaylalı’nın girişimleriyle kurulan ekip, Bursa Uludağ takımının yarışma haklarını devralarak 1. Lig’de boy göstermeye hak kazandı. İlçeye adeta “1. Lig piyangosu” vurduğunu söyleyen basketbol çevreleri, Darıca’nın bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğini belirtiyor.

"Darıca'mızda kalıcı bir takım olacağız"

Basketbol Şube Sorumlusu Gülseren Parlakoğlu, kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada, “Çok güzel şeyler yaşayacağız. Alt yapıdan gelen çocuklarımızla Darıcamızda kalıcı bir takım olacağız” dedi.Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen de açılışta, tüm takımlara sakatlıksız ve heyecan dolu bir sezon diledi.Yeni sezonda kadrosunda milli oyuncular ve ABD’li iki basketbolcuyla dikkat çeken Darıca Basket Feneri, ilk yılında play-offlara kalma hedefiyle mücadele edecek.