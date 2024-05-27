Darıca Belediye Başkanı Bıyık, birim müdürleriyle bir araya geldi

EKONOMİ / KOCAELİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yerel seçimlerin ardından birim müdürleri atamasını tamamladı ve istişare toplantısı düzenledi. Darıca Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Yerel seçimlerin ardından yeni yol haritasını belirlediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi olarak bütün birimleriyle vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

“Darıca için birlikte, uyum içerisinde, durmadan, yorulmadan çalışacağız”

Birim müdürleriyle istişarelerde bulunan Muzaffer Bıyık, “Türkiye Yüzyılı’nda Darıca Emin Ellerde diyerek çıktığımız yolda vatandaşlarımız bizlere bir kez daha güvenerek 5 yıl boyunca emaneti teslim etti. Bizler de Türkiye yüzyılı vizyon projeleri hedefine siz değerli mesai arkadaşlarımızla birlikte ulaşacağız. Yapacak çok işimiz var. Darıca’mıza en güzel hizmeti sunmak için birlikte, uyum içerisinde, durmadan, yorulmadan çalışacağız. Darıca için hız kesmeden canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, ilçemize değer katacak projeleri bir bir hayata geçireceğiz” diye konuştu.