Darıca Belediyesi “Gönül Eli Mağazası ve Sosyal Etki Merkezi” açıldı

Kocaeli

Darıca Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında ihtiyaç sahipleri ücretsiz olarak gıdadan giyime kadar istedikleri her şeyi “Gönül Eli Mağazası ve Sosyal Etki Merkezi’nden” alabilecekler. Darıca Belediyesi ve Gebze Ticaret Odası(GTO) işbirliği ile hizmete giren “Darıca Hizmet Kompleksi’nde” açılan “Gönül Eli Mağazası ve Sosyal Etki Merkezi”nin açılış törenine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık’la birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Darıca Hizmet Kompleksi dayanışmanın adresi

Açılış töreninde konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket ederek Darıca’da yardımlaşmayı arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Bıyık “Ramazan, güzellikleri paylaşmak, hayatı paylaşmak, sofraları paylaşmak, birlik ve beraberlik ayıdır. Biz de Darıca Belediyesi olarak Gebze Ticaret Odamız ile birlikte el ele vererek ilçemize kazandırdığımız Darıca Hizmet Kompleksi’nin dayanışmanın adresi olması için çalışıyoruz” dedi. Gönül Eli Mağazası ve Sosyal Etki Merkezi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olacağını söyleyen Muzaffer Bıyık, gıdadan giyime kadar her şeye ücretsiz ulaşılabileceğini dile getirdi. Bıyık “Bize destek olan kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlere teşekkür ediyorum” dedi.