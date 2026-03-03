Darıca Belediyesi Gönül Sofrası iftar programında basınla buluştu

Merve Esin Adıgüzel/Kocaeli

Darıca Belediyesi, ramazan ayı kapsamında düzenlenen “Gönül Sofrası” iftar programında bölgedeki basın mensuplarını ağırladı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya gelerek, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi.



Basının kamuoyunun doğru ve hızlı bilgilendirilmesindeki rolüne vurgu yapan Bıyık, yerel yönetimler ile medya arasında güçlü bir paydaşlık ilişkisi bulunduğunu ifade etti. Amaçlarının vatandaşın doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunu belirten Bıyık, “Hepimizin ortak derdi vatandaşımızın menfaatini gözetmek. Sizler de bizler de kamu adına sorumluluk taşıyoruz” diye konuştu.



Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyaya ve dünyada yaşanan gelişmelere de değinen Başkan Bıyık, savaşların ve küresel adaletsizliklerin insanlık vicdanını yaraladığını söyledi. Türkiye’nin güçlü ve istikrarlı bir devlet yapısına sahip olmasının önemine dikkat çeken Bıyık, “Bu coğrafyada ayakta kalmanın yolu güçlü bir devletten ve güçlü bir birliktelikten geçiyor” ifadelerini kullandı.



Toplumsal birlik ve beraberliğin her zamankinden daha fazla önem taşıdığını dile getiren Bıyık, “Bugün dünden daha fazla kenetlenmeye ihtiyacımız var. Bu topraklar büyük bedeller ödenerek bize emanet edildi. Devletimiz güçlü olduğu sürece biz de güçlü oluruz” dedi.



Eskiden kırsal bölgelerde bilginin sınırlı kaynaklardan yayıldığını belirten Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, günümüzde ise vatandaşın yalnızca kendi çevresinde değil, dünyada olup biten her gelişmeden haberdar olmak istediğini vurguladı. Bu noktada basının önemli bir ihtiyacı karşıladığını dile getiren Dönmez, “Doğru ve hızlı bilgiye ulaşmak hem vatandaş hem de kamu için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.



Konuşmasında üç temel noktaya dikkat çeken Dönmez, kamu kurumlarının daha açık ve iletişime hazır olması gerektiğini, vatandaşın basına saygı duyması gerektiğini ve basın mensuplarının da mesleki sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin önem taşıdığını kaydetti.

Basının toplumdaki saygınlığının korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu belirten Dönmez, “Bir ay boyunca basın olmasa doğru bilgiye nasıl ulaşacağız? Bu nedenle basın mensuplarımızın kıymetini bilmeliyiz” dedi.