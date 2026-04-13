Darıca Belediyesi kent mobilyalarını kendi atölyesinde üretiyor

Kocaeli

Darıca Belediyesi, park ve yeşil alanlarda kullanılan kent mobilyalarını kendi imkânlarıyla üreterek hem maliyetleri azaltıyor hem de hizmet kalitesini artırıyor. İlçedeki kamusal alanlarda kullanılan kamelya, oturma bankı ve piknik masaları belediyeye ait atölyede hazırlanarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren üretim atölyesinde hazırlanan kamelya, oturma bankı ve piknik masaları, ilçenin farklı noktalarındaki park ve yeşil alanlarda vatandaşların kullanımına sunuluyor. Tasarım aşamasından montaj sürecine kadar tüm üretim belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Bu model sayesinde hem üretim süreci hızlanıyor hem de kamu kaynakları daha verimli kullanılıyor. Aynı atölyede, zamanla yıpranan ya da zarar gören kent mobilyaları da bakım ve onarımdan geçirilerek yeniden hizmete kazandırılıyor.

Belediyenin kendi imkânlarıyla yürüttüğü üretim çalışmaları, ilçedeki parkların ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler sunarken, Darıca’da üretim ve bakım süreçleri tek çatı altında sürdürülüyor.

“Kent mobilyalarını kendi atölyemizde üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kent mobilyalarının üretildiği atölyeyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Belediyenin kendi imkânlarıyla üretim yapmasının hizmet hızını artırdığını ifade eden Bıyık, “İlçemizin farklı noktalarında kullanılan kent mobilyalarını kendi atölyemizde üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayede hem hızlı hareket ediyor hem de belediyemizin kaynaklarını daha verimli kullanıyoruz. Aynı zamanda bakım ve onarım çalışmalarını da kendi ekiplerimizle kısa sürede gerçekleştirerek parklarımızın her zaman kullanıma hazır olmasını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.