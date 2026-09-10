Darıca Belediyesi ve İMES OSB arasında güçlü iş birliği

Kocaeli/Ekonomi

Darıca Belediyesi ile İMES Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında, ilçede istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik protokol imzalandı. Protokol kapsamında iş arayan vatandaşların işverenlerle daha güçlü şekilde buluşturulması ve istihdam fırsatlarının artırılması hedefleniyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan ve yönetimini ziyaret ederek istihdam alanındaki çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

“İstihdam için çalışmaya devam edeceğiz”

İstihdamın yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir konu olduğuna dikkat çeken Bıyık, daha fazla Darıca’ lının iş sahibi olması için belediye olarak iş dünyasıyla iş birliklerine devam edeceklerini belirtti. Bıyık, “Göreve geldiğimizde hayata geçirdiğimiz ilk icraatlarımızdan biri olan İstihdam Masamızla, iş arayan vatandaşlarımızla işverenlerimiz arasında köprü oluyoruz. Düzenlediğimiz istihdam fuarlarıyla da hemşehrilerimizi doğrudan iş dünyasıyla buluşturuyoruz. Şimdi İMES ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle istihdam alanındaki çalışmalarımızı daha da güçlendireceğiz. Amacımız Darıca’da daha fazla vatandaşımızın iş sahibi olmasına katkı sunmak” diye konuştu.

İstihdam Masası işçi ve işveren arasında köprü kuruyor

Darıca Belediyesi İstihdam Masası’nda görev yapan belediye çalışanları, bir yandan iş arayan vatandaşların taleplerini değerlendirirken diğer yandan ilçedeki ve bölgedeki firmaların personel ihtiyaçlarını takip ederek iki taraf arasında köprü kuruyor. Bugüne kadar düzenlenen istihdam fuarları da bu çalışmaların önemli ayaklarından biri olurken, iş arayan vatandaşlarla işverenleri aynı platformda buluşturan Darıca Belediyesi, vatandaşların doğrudan firmalarla görüşmesini ve yeni iş fırsatlarını değerlendirmesini sağlıyor.