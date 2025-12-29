Darıca Belediyesi’nden 2025’te dolu dolu hizmet

Kocaeli

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2025 yılının Darıca için yeni eserler ve hizmetlerin faaliyete geçtiği ve vatandaşa verilen sözlerin tutulduğu bir yıl olduğunu söyledi. Yeni yıl değerlendirmesinde bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “2025 yılında Darıca için hız kesmeden canla başla çalıştık. Her gün, her mahallemizde, her vatandaşımız için yeni adımlar attık. Şehrimizi ileri taşıyan projelerle dolu bir yılı daha geride bıraktık. Gönül belediyeciliği anlayışından ödün vermeden genç yaşlı, kadın erkek 7’den 70’e herkese hitap edecek projeleri Darıca’mıza kazandırmak için gayret gösterdik” ifadelerini kullandı.

“Darıca’ya 100 milyonluk dev spor yatırımı”

Bıyık, “İlçemizin dört bir yanında ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımıza daha modern, güvenli ve konforlu yollar kazandırmak için Büyükşehir Belediyemizle birlikte tüm imkanlarımızı seferber ettik. İlçemize birçok yeni prestijli cadde kazandırdık. ‘Spor şehri Darıca’ mottosuyla ilçemize yeni spor tesisleri kazandırmak için gayret gösterdik. Atatürk Caddesi Spor Kompleksi ve Darıca Şehir Stadyumu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanımızdan yaklaşık 100 Milyon TL yatırım sözü aldık ve projenin startını verdik. 15 Temmuz Şehir Stadyumu’nun zemin yenilemesi tamamlanırken; spor salonu, tenis kortu ve futbol sahası gibi farklı branşların bir arada yapılabileceği Atatürk Caddesi Spor Kompleksi çalışmaları ise hummalı bir şekilde devam ediyor. Spor alanında önemli bir konuma ulaşan Eğitim ve Spor Kulübümüz, 2025 yılında da farklı branşlarda ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği derecelerle bize gurur yaşattı. Her yıl oluğu gibi bu yıl da amatör sporların da en büyük destekçisi olmaya özen göstererek amatör spor kulüplerine nakdi yardımların yanı sıra malzeme yardımlarında da bulunarak destek olduk. ‘Spor Şehri Darıca’vizyonu doğrultusundailçemizi yalnız sporun yapıldığı değil; ulusal ve uluslararası organizasyonların tercih ettiği yaşayan bir spor merkezi konumuna taşıdık” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2025 yılı boyunca hayata geçirilen projeleri kamuoyuyla paylaşarak, Aile Yılı vurgusunun tüm çalışmalara yön verdiğini söyledi. Başkan Bıyık, “2025 yılını Aile Yılı ilan edilmesiyle birlikte biz de Darıca Belediyesi olarak aile yapısını güçlendirecek adımları kararlılıkla attık” dedi.

Aile Danışmanlığı Merkezi’ni kurduklarını hatırlatan Bıyık, “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde hayata geçirdiğimiz merkezimizde diyetisyenlerimiz, uzman psikologlarımız ve aile danışmanlarımız ücretsiz hizmet veriyor. Çocuk Atölyemizle birlikte seminerler, konferanslar ve eğitimlerle ailelerimizin yanında olduk” diye konuştu.

“Gönül Birliği Festivali ile aileleri aynı sofrada buluşturduk”

Aile Yılı’nın simge etkinliklerinden biri olan Gönül Birliği Festivali’ne de değinen Bıyık, “Ailelerimizin birlik ve beraberliğini güçlendirmek için Dudayev Sahili’nde Gönül Birliği Festivali’ni düzenledik. Yetişkin ve çocuk atölyeleri, yarışmalar, sahne performansları ve eğlence alanlarıyla ailelerimiz çocuklarıyla birlikte unutulmaz bir gün yaşadı” şeklinde konuştu.

“Sağlık yatırımlarıyla ilçemizin ihtiyaçlarını karşıladık”

Sağlık alanında önemli projeleri tamamladıklarını vurgulayan Bıyık, “Bayramoğlu’nda Darıca Birinci Basamak Sağlık Kompleksi’ni ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ni hizmete açtık. Abdi İpekçi Mahallemizde Aile Sağlığı ve Kültür Merkezi’mizi de tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına sunduk” ifadelerini kullandı.

“Tarihimizi koruyarak geleceğe taşıyoruz”

Tarihi yapıların restore edilmesine büyük önem verdiklerini söyleyen Bıyık, “İskoliye Mektebi ve Tarihi Tekel Binası’nın ardından, Komutanın Evi olarak bilinen tarihi ahşap binamızı Gebze Teknik Üniversitesi’nin desteğiyle restore ederek ilçemize kazandırdık” dedi.

“Orman Köyü Projesi ile ilk zeytin hasadımızı yaptık”

Yeşil alan çalışmalarına da değinen Bıyık, “Daha yeşil bir Darıca hedefiyle çalışıyoruz. Gebze Teknik Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Orman Köyü Projesi’nde 152 dönümlük alanda bulunan 1741 zeytin ağacından ilk hasadımızı gerçekleştirdik. Bu proje doğaya, bilime ve üretime değer katıyor” diye konuştu.

“Mini marina Darıca’ya çok yakıştı”

Dudayev Sahili’nde yapımı tamamlanan Mini Marina ve Balıkçı Barınağı projesinin söz verilen yatırımlardan biri olduğunu vurgulayan Bıyık, “Yaklaşık 200 tekne kapasiteli marinamızı tamamlayarak deniz severlerin hizmetine sunduk. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın da yer aldığı bu proje, güvenliği ve modern yapısıyla Darıca’ya değer kattı.”

“İstihdamda köprü olduk”

İstihdam çalışmalarını da değerlendiren Bıyık, “İstihdam Masamız aracılığıyla işverenle iş arayan vatandaşlarımızı buluşturduk. Beşincisini düzenlediğimiz İstihdam Fuarı’nda 42 firma stant açtı, 2 bin 500 vatandaşımız iş fırsatlarına doğrudan ulaştı. Ücretsiz kurslarımızla öğrencilerimizin yanında olduk. Bu yıl da üniversite sınav ücretlerini Darıca Belediyesi olarak biz karşıladık. Çünkü biz öğrenci dostu bir belediyeyiz” ifadelerini kullandı.

“Gönül Eli Mağazası dayanışmanın adresi oldu”

Sosyal belediyeciliğin Darıca’daki en somut örneklerinden birinin Gönül Eli Mağazası olduğunu belirten Bıyık, “İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin gıdadan giyime her ihtiyacını ücretsiz karşılayabildiği Gönül Eli Mağazası ve Sosyal Etki Merkezi, Darıca’da birlik ve beraberliğin simgesi oldu. Yaklaşık 20 milyon TL yatırımla hayata geçirdiğimiz geri dönüşüm tesisimizde günlük 70 ton atığı işleyerek hem çevreye hem ekonomiye katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

“37 bin öğrencimize deprem bilinci kazandırdık”

Afetlere hazırlık çalışmalarının önemine dikkat çeken Bıyık, “Afet İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla 37 bin 105 öğrencimize deprem eğitimi verdik. Darıca’yı afetlere hazır bir kent haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.

“2026 yılı da eser yılı olacak”

Bıyık, “Bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. 2026 yılı, hem tamamlanan projelerin hem de yeni yatırımların yılı olacak. Büyükşehir Belediyemiz ve hükümetimizle iş birliği içinde Darıca’ya yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.