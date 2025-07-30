Darıca’da sıfır atık için 12 milyon TL’lik tesis kuruluyor

Kocaeli

Daha temiz bir çevre anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle hem ekonomiye hem de doğaya katkı sağlayan Darıca Belediyesi, sıfır atık hedefi doğrultusunda çevre dostu projelerine bir yenisini daha ekledi. Toplama, ayrıştırma ve presleme işlemlerinin yapılacağı modern bir geri dönüşüm tesisinin kısa süre içinde hizmete girmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık" projesine en fazla destek veren belediyeler arasında yer alan Darıca Belediyesi, bu alanda yeni bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Bakanlık ile ortak yürütülen ve yaklaşık 12 milyon TL bütçeyle inşa edilen tesisin, kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. Tesis sayesinde geri dönüşüm süreçleri daha verimli hale gelecek, doğal kaynakların korunmasına ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanacak.

Tam otomasyonla verimli süreç

Darıca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde kurulan, toplama, ayrıştırma ve presleme işlemlerinin yapılacağı tesis, günlük 70 ton atık işleme kapasitesine sahip olacak. Başta ambalaj atıkları olmak üzere; karton, plastik, pet şişe ve ince metaller gibi birçok geri dönüştürülebilir materyal tesiste ayrıştırılarak ekonomiye yeniden kazandırılacak.

Tam otomasyonla çalışacak olan sistem sayesinde hem atık yönetimi profesyonel bir düzeye taşınacak hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir katkı sağlanmış olacak.

“Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Darıca bırakmaya kararlıyız”

Geri dönüşüm tesisinde incelemelerde bulunan ve ekiplerden bilgi alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sıfır atık konusunu önemsediklerini ifade etti. Temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle hareket ettiklerini belirten Bıyık, “Geri dönüşüm tesisi projemizle hem çevremizi koruyacağız hem de atıkların ekonomiye kazandırılmasını sağlayacağız. Sıfır atık vizyonuna uygun olarak attığımız bu adımın, ilçemiz için büyük bir kazanım olacağına inanıyoruz. Çevre bilincini yaygınlaştırmaya ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Darıca bırakmaya kararlıyız” şeklinde konuştu.