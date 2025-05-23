Darıca, Eskrim Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor

Kocaeli

Sporun her alanında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Darıca Belediyesi, Türkiye genelinden büyük bir katılımla gerçekleşecek prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Eskrim Federasyonu’nun koordinesinde düzenlenecek olan Eskrim Türkiye Şampiyonası, 24-25 Mayıs tarihlerinde Darıca’da gerçekleştirilecek. Şampiyona, Darıca’nın önemli spor tesislerinden biri olan Eray Şamdan Spor Salonu’nda yapılacak.

Bu büyük organizasyona Türkiye’nin dört bir yanından 54 ilden yaklaşık 900 sporcu katılım sağlayacak. Şampiyona, farklı yaş gruplarından lisanslı eskrimcilerin hem bireysel hem takım kategorilerinde kıyasıya mücadele edeceği iki günlük yoğun bir programı kapsıyor. Sporcular, madalya için ter dökerken, müsabakalar izleyenlere de büyük bir heyecan yaşatacak. Organizasyon, yalnızca sporcular için değil, eskrim sporunu tanımak ve yakından takip etmek isteyen tüm vatandaşlar için de önemli bir fırsat sunuyor.

Şampiyona vesilesiyle Darıca, sadece başarılı sporculara ev sahipliği yapmakla kalmayacak; aynı zamanda Türkiye genelinde sporda yükselen bir merkez olduğunu da bir kez daha ortaya koyacak. Özellikle son dönemde spor altyapısına yapılan yatırımlar, gençlerin spora yönlendirilmesi ve ulusal düzeydeki etkinliklere ev sahipliği yapılması, ilçenin spor alanındaki vizyonunu gözler önüne seriyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca’yı sadece bir sahil kenti olarak değil, aynı zamanda bir spor şehri olarak konumlandırmak istiyoruz. Her branşta gençlerimizi spora teşvik ediyoruz. Ulusal düzeydeki organizasyonlara ev sahipliği yaparak bu vizyonumuzu güçlendiriyoruz. Darıca Belediyesi olarak sporun her alanına destek veriyor, bu tür büyük etkinliklerle spor şehri Darıca hedefimize adım adım ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.