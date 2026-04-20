Darıca Kitap Günleri 5’inci kez kapılarını açıyor

Kocaeli

Darıca Kitap Günleri, bu yıl 5’inci kez 20–29 Nisan tarihleri arasında kitapseverlerle buluşmak üzere kapılarını açıyor. Darıca Belediyesi tarafından organize edilen ve “Darıca’da her sayfa yeni bir dünya” sloganıyla hayata geçirilen etkinlik, her geçen yıl artan katılımı ve zenginleşen içeriğiyle bölgenin en büyük kültür organizasyonlarından biri olma özelliğini güçlendiriyor.

“Kitap fuarımız Darıca’mızda her yıl daha da büyüyor”

Kitap Günleri’nin ilçede kültürel hayatın gelişimine sağladığı katkıya dikkat çekti. Bıyık, her yıl daha geniş katılımla gerçekleştirilen fuarın özellikle çocuklar ve gençler açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık “Darıca’mızda her yıl daha da büyüyen kitap fuarımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi kitapla buluşturmanın en güzel vesilelerinden biri oluyor. Bizler belediye olarak yalnızca fiziki yatırımlarla değil; kültüre, eğitime ve geleceğimize yapılan yatırımlarla da şehrimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü kitapla büyüyen, okuyan ve sorgulayan nesiller, güçlü bir toplumun temelini oluşturur” ifadelerini kullandı.

Bu yılki etkinlikte 100 yayınevi ve yaklaşık 1 milyon kitap ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Roman, hikâye, şiir, araştırma-inceleme, çocuk kitapları ve akademik yayınlar başta olmak üzere geniş bir yelpazede eserlerin yer alacağı fuarda, kitapseverler hem yeni çıkan kitaplara ulaşma hem de farklı türlerdeki yayınları bir arada inceleme imkânı bulacak. Özellikle öğrenciler ve gençler için önemli bir kaynak niteliği taşıyan fuar, uygun fiyatlı kitap seçenekleriyle de dikkat çekiyor.

Etkinlik süresince Bahadır Yenişehirlioğlu ve Hatice Kübra Tongar gibi tanınmış isimlerin gerçekleştireceği söyleşi ve imza programlarının yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler, çocuklara yönelik atölyeler ve kültürel aktivitelerle fuarın her kesimden ziyaretçiye hitap etmesi amaçlanıyor.