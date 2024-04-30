Darıca’da, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’na büyük ilgi

EKONOMİ / KOCAELİ

Darıca Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi’nde ‘4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’ düzenlendi. Fuarda öğrencilerin yaptıkları bir birinden ilginç icatlar görücüye çıktı. Etkinliğe; Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ramazanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı. Öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda yaptıkları araştırma neticesinde 20 proje sergilendi ve fuarda resim sergisi de yer aldı.

Fuar alanı iki gün daha ziyaretçilere açık

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı için hazırlanan projelerin detaylı hazırlanması ve öğrencilerin projelerini sergilerken gösterdikleri başarılarının büyük beğeni topladığını söyleyen Darıca Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi Okul Müdürü Fuat Binici, “Öğrencilerin büyük bir emekle yaptıkları projelerin geleceğimiz için teknoloji gelişimizin temelleri açısında çok önemli. Bu yüzden okul idaresi ve öğretmenler olarak her zaman öğrencilerimizin fikirlerini önemsiyoruz” dedi. Binici, fuara katılan davetlilere ve emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, iki gün daha açık olacak fuarda veli ve öğrencilerin gezebileceklerini belirtti.