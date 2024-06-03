Darıca’da 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası başladı

KOCAELİ - Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nın beşincisi 6 branşta 2 bin 500 öğrencinin katılımıyla Eray Şamdan Spor Kompleksi’nde başladı. Açılış törenine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Resul Kotan ile öğrenciler ve veliler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, öğrencilerinin bedenen gelişimlerinin yanı sıra zihnen de gelişmelerini önemsediklerini ifade ederek turnuvaya destek veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından turnuvanın açılış maçını Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaptı. Minik öğrencilerle reverse ve hedef 5 oyunu oynayan Başkan Muzaffer Bıyık, turnuvanın hayırlı olmasını diledi.

Turnuva gençlerin fiziksel ve bedenen gelişimlerinin yanı sıra zihnen de önemli

Darıca Belediyesi olarak gençlerin gelişimlerini önemsediklerini ve her fırsatta yanlarında olduklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca genelinden 2500 öğrencimizin katılacağı ve 5 gün sürecek 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası gençlerin fiziksel ve bedenen gelişimlerinin yanı sıra zihnen de gelişmeleri açısından önemli. Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğimiz geleceğimizin teminatı gençlerimizin elde edecekleri kazanımlar yarınlarımız için çok kıymetli. Biz Darıca Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Her ne konuda olursa olsun bizden talep ettiğiniz ne varsa imkanlarımızı sizler için seferber edeceğiz. Turnuvaya katılan her bir öğrencimize, öğretmenlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.