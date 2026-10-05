Darıca’da 6’ncı istihdam buluşması gerçekleşti

Kocaeli

Darıca’da istihdamın güçlendirilmesi ve vatandaşların iş fırsatlarına daha kolay ulaşabilmesi amacıyla düzenlenen İstihdam Fuarı, bu yıl 6’ncı kez kapılarını açtı. Darıca Belediyesi ev sahipliğinde, İŞKUR, İMES ve İKDAY iş birliğiyle gerçekleştirilen fuarda, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 54 firma personel ihtiyaçlarını karşılamak üzere stant açtı. İş arayan vatandaşlar, firmaların insan kaynakları temsilcileriyle doğrudan görüşerek açık pozisyonlar hakkında bilgi aldı ve iş başvurularında bulundu. Fuar, iş arayanlarla işverenleri doğrudan buluşturarak istihdama yönelik önemli bir buluşma noktası oldu.

İstihdamın yalnızca bireysel değil, şehir ekonomisi açısından da önemli bir konu olduğunu belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Biz Darıca’mızın sadece fiziki olarak değil, ekonomik ve sosyal anlamda da gelişmesini istiyoruz. Bunun en önemli unsurlarından biri de vatandaşlarımızın iş sahibi olmasıdır. İstihdam Fuarımızla iş arayan hemşehrilerimizle iş dünyasını doğrudan buluşturuyoruz. 6’ncı kez düzenlediğimiz bu organizasyonun her geçen yıl daha da büyümesi bizleri mutlu ediyor” dedi.

Fuar kapsamında 54 firma, farklı pozisyonlardaki personel ihtiyaçları doğrultusunda vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Gün boyunca yoğun katılımla devam eden organizasyonda iş arayan vatandaşlar, farklı sektörlerdeki iş fırsatlarını yakından değerlendirme imkânı buldu. Darıca Belediyesi’nin istihdam odaklı çalışmalarının önemli bir ayağını oluşturan fuar, iş dünyasının personel ihtiyacı ile vatandaşların iş arayışını aynı noktada buluşturdu. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin firmalarla birebir görüşme gerçekleştirdiği fuar, katılımcılara iş fırsatlarını değerlendirme ve aradıkları işe ulaşma imkânı sundu.