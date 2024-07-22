Darıcalılar 'Sanat Seninle Sokakta' etkinliğinde buluşacak

EKONOMİ / KOCAELİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçedeki kültür sanat alanındaki eksikliği gidermek amacıyla hayata geçirilen İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim gören kursiyerler, hünerlerini “Sanat Seninle Sokakta” etkinliği ile sahnelemeye devam ediyor. Gitar, ney, bağlama, piyano gibi 9 farklı branşta eğitim gören gençlerden oluşan koro her akşam farklı bir mahallede sahneye çıkarken Darıcalılar da konserlere büyük ilgi gösteriyor.

Sanat Seninle Sokakta etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserler ile gençler hünerlerini sergilerken bu kez Darıca Millet Bahçesi’nde müzikseverler eğlenceye doyacak. 24 Temmuz Çarşamba saat 20.45’te Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek etkinlikte gençler en güzel şarkıları Darıcalılar için seslendirecek.

Darıca’nın gençleriyle yol yürümeye devam edeceklerini ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da “Bizim çocuklar diye adlandırdığımız gençlerden oluşan koro Darıcalılara güzel bir müzik keyfi yaşatıyor. Onlara güveniyor ve inanıyoruz” diyerek Darıcalıları etkinliğe davet etti.