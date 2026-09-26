DARKDER afet eğitimlerini mahallelere taşıyor

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Kocaeli

Darıca’da afetlere hazırlık konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda faaliyetlerini sürdüren Darıca Arama ve Kurtarma Derneği (DARKDER), ilk eğitim programını Fevzi Çakmak Mahallesi’nde düzenledi. Darıca Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirilen Afet Farkındalık Eğitimi, Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Aysun Kaçaran’ın ev sahipliğinde mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzenlenen eğitime; Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi Afet İşleri Müdürü Sinan Taşören, Darıca Kent Konseyi Başkanı Orhan Pala, Darıca’daki mahalle muhtarları ile DARKDER yönetimi ve gönüllüleri katıldı.

Eğitimde, afet öncesinde alınması gereken önlemler, afet anında doğru davranış biçimleri ve müdahale süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenler ele alındı. Mahalle ölçeğinde afet hazırlığının önemine dikkat çekilen programda, vatandaşların afetlere karşı bilinçlendirilmesi ve gönüllü katılımın artırılmasının gerekliliği vurgulandı.

DARKDER’in önümüzdeki süreçte Darıca’nın farklı mahallelerinde de benzer eğitimler düzenlemesi planlanıyor. Temel afet bilincinin yanı sıra mahalle bazlı afet gönüllülüğü, doğru müdahale yöntemleri ve afet anında kurumlar arası koordinasyon konularının işleneceği eğitimlerle, ilçenin afetlere hazırlık seviyesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Dernek, eğitim çalışmalarını ilçe geneline yayarak afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturulmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

“Darıca’da afetlere karşı daha hazırlıklı bir toplum oluşturmak istiyoruz”

İlk eğitim faaliyetini mahalle ölçeğinde başlatmanın önemine dikkat çeken DARKDER Başkanı Abdulhamit Subaşı, “Afetlere hazırlık sadece profesyonel ekiplerin görevi değil. Toplumun her kesiminin bu sürecin içinde olması ve sorumluluk alması gerekiyor. Darıca’da afetlere karşı daha bilinçli, hazırlıklı ve dayanıklı bir toplum oluşturmak istiyoruz. Bunun temel noktalarından biri mahallelerimizdir. İlk eğitimimizi de bu anlayışla gerçekleştirdik. Muhtarlarımızın, kamu kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin ve gönüllülerimizin desteğiyle eğitim faaliyetlerimizi ilçemizin farklı mahallelerine taşıyacağız” İfadelerini kullandı.