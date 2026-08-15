DARKDER, afetlere hazırlık için faaliyete başladı

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Darıca’da afetlere karşı hazırlık ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla yeni bir yapı hayata geçirildi. Darıca Arama ve Kurtarma Derneği (DARKDER), düzenlenen törenle faaliyetlerine başlarken, dernek bünyesinde afet öncesi eğitim, farkındalık, ilk yardım, tatbikat ve gönüllülük çalışmalarının yürütülmesi hedefleniyor.

“Deprem, bu coğrafyanın değişmeyen kaderidir”

DARKDER Başkanı Abdulhamit Subaşı, derneğin açılışında yaptığı konuşmada, afetlere karşı hazırlıklı ve bilinçli bir toplum oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. 17 Ağustos Marmara Depremi ile 6 Şubat depremlerinin afet gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Subaşı, “Deprem, bu coğrafyanın değişmeyen kaderidir. Ancak hazırlıklı olmak bizim elimizdedir” dedi.

Subaşı, “Biz sadece afet anında görev yapan bir arama-kurtarma ekibi olmayı hedeflemiyoruz. Afetlerden önce çalışan, eğitim veren, gönüllülüğü büyüten ve toplumun her kesimini bu sürecin aktif bir parçası hâline getiren kalıcı bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahallelerde, okullarda, iş yerlerinde ve sivil toplum kuruluşlarında afet farkındalığını artıracak eğitim ve tatbikatlar düzenleyeceklerini ifade eden Subaşı, gönüllülük ağını genişletmek istediklerini kaydetti. Subaşı, “Afetlere dirençli şehirler yalnızca sağlam binalarla değil; birbirine güvenen, birlikte hareket eden, sorumluluk alan insanlarla inşa edilir” diye konuştu.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, DARKDER açılış töreninde yaptığı konuşmada, afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu belirterek afetlere karşı alınacak önlemlerin önemine dikkat çekti. Deprem, sel, yangın ve yıldırım gibi afetlerin doğal olaylar olduğunu ifade eden Aslantaş, “İnsanoğlu bütün bunlardan ders alarak dere kenarına evini yapmaması lazım. İlme, mühendisliğe uygun olmayan bina yapmaması lazım ve elbette yangın da çıkarmaması lazım” dedi

“DARKDER ile beraber daha güçlü olacağız”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı konuşmada, afetlere hazırlığın yalnızca arama kurtarma faaliyetleriyle sınırlı olmadığını belirterek kentsel dönüşüm ve bilinçli toplum vurgusu yaptı. Deprem sonrasında enkazdan insan kurtarmanın önemli olduğunu ancak asıl hedefin deprem sonrasında enkaz oluşmasını önlemek olduğunu ifade eden Bıyık, “Deprem olduktan sonra enkazın altındaki insanları kurtarmak tabii ki değerli. Ama deprem olduktan sonra enkazın olmaması daha da değerli. Hiç kimsenin burnunun kanamaması daha kıymetli” şeklinde konuştu.

1999 Marmara Depremi’nde yaşanan organizasyon sorunlarına da değinen Bıyık, afetlerde doğru yardımın doğru zamanda ve doğru yere ulaştırılmasının önemine dikkat çekti. Darıca Belediyesi bünyesinde kurulan Afet İşleri Müdürlüğü ile eğitim çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Bıyık, okullardan başlayarak toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. DARKDER’in de afetlere hazırlık sürecinde önemli bir paydaş olduğunu vurgulayan Bıyık, “DARKDER ile beraber daha güçlü olacağız. Sadece ben değil, ‘biz’ olacağız; beraber daha güçlü olacağız, daha fazla yaraya merhem olacağız” ifadelerini kullandı.

“Felaket olmadan önce bizim hazırlıklı olmamız lazım”

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin Kocaeli ve Marmara Bölgesi’nde derin izler bıraktığını ifade eden Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, “Felaket olmadan önce bizim hazırlıklı olmamız lazım. Afet yönetiminde üç tane aşama var; afet öncesi hazırlık süreci, afet olduğu zaman müdahale süreci ve afet sonrası iyileştirme süreci. Biz afetler öncesi önleyici tedbirleri ne kadar fazla alabilirsek, olası bir afetteki müdahale şansımız ve müdahaledeki başarımız o derece yüksek olur” dedi.

Son 5 yılda akredite arama kurtarma ekiplerinin sayısının sıfırdan 25’e çıkarıldığını söyleyen Ayhan, “Devletimiz bu anlamda kendi teşkilatıyla, yapısıyla ve organizasyonuyla yeterli tecrübeye sahip. Ancak büyük felaketlerde devlet ve millet olarak el birliği içerisinde bir araya geldiğimiz zaman bu felaketleri daha hızlı ve daha müspet şekilde aşma şansına sahibi. Bizim herhangi bir felakette arama kurtarmanın da yanında hayatı sağlayacak, oradaki diğer faaliyetleri yürütecek organizasyonlara da ihtiyacımız var. DARKDER’in bu alandaki faaliyetinin katkı sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.