DARKDER, afetlere karşı mahalle ekipleri oluşturuyor

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Kocaeli

Darıca Arama ve Kurtarma Derneği (DARKDER), olası afetlere karşı mahallelerin hazırlık seviyesini artırmak amacıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Görüşmede, her mahallede afetlere müdahale edebilecek ekiplerin oluşturulması, muhtarlarla koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaşların afet bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Düzenlenen programa Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Selma Gülenç, Muhtarlıklar Müdürü Nuray Aytar, Afet İşleri Müdürü Sinan Taşören, Darıca Muhtarlar Derneği Başkanı Sıddık Topal, mahalle muhtarları ve DARKDER Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, Darıca’da mahalle bazında oluşturulması planlanan afet ekipleri, gönüllü yapılanması ve vatandaşlara yönelik düzenlenecek eğitimler ele alındı. DARKDER Başkanı Abdulhamit Subaşı, afetlere hazırlığın toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, mahallelerde oluşturulacak ekiplerin güçlendirilmesi ve vatandaşların afet konusunda bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

DARKDER Başkan Yardımcısı ve Eğitimlerden Sorumlu Ali Zafer Aydın da derneğin bir yıllık eğitim planı hakkında muhtarlara bilgi verdi. Aydın, mahallelerde düzenlenmesi planlanan afet farkındalık ve bilinçlendirme eğitimlerinin içeriği ve uygulama takvimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Darıca Muhtarlar Derneği Başkanı Sıddık Topal ise muhtarların afet hazırlık çalışmalarında önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, mahallelerde yürütülecek çalışmaların önemine dikkat çekti.

Darıca Belediyesi Afet İşleri Müdürü Sinan Taşören, belediyenin afetlere yönelik yürüttüğü çalışmalar ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Muhtarlıklar Müdürü Nuray Aytar ise afetlere karşı alınacak önlemler ile planlanan çalışmaların değerlendirilmesinde istişarenin önemine dikkat çekti.

Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Selma Gülenç de belediyenin afet hazırlıkları kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi paylaşarak, DARKDER’in çalışmalarının önemine dikkat çekti ve derneğe başarı dileklerini iletti.