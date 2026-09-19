DARKDER, sağlık kuruluşlarıyla afet iş birliğini güçlendirdi

Kocaeli

Darıca’da afet ve acil durumlara yönelik faaliyet gösteren Darıca Arama ve Kurtarma Derneği (DARKDER), hazırlık çalışmalarında sağlık kuruluşlarıyla iş birliğini güçlendirmek amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi. DARKDER Başkanı Abdulhamit Subaşı ve dernek yönetimi, bu kapsamda Merkez Prime Hastanesi sahibi Hakan Höbek, Büyük Anadolu Hastanesi sahibi Yakup Yönten ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Arif Emre ile bir araya geldi.

DARKDER ile sağlık kuruluşları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmelerde, afet öncesinden müdahale sürecine kadar yürütülebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. Bu kapsamda eğitim ve tatbikatların yanı sıra, olası afet ve acil durumlarda ekipler arasındaki iletişim ve koordinasyonun hızlı şekilde sağlanmasına yönelik mekanizmalar ele alındı. İhtiyaç halinde karşılıklı destek sağlanması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

DARKDER Başkanı Abdulhamit Subaşı, görüşmelerde afetlere hazırlık sürecinde eğitim, koordinasyon ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Subaşı, “Afetlere hazırlık yalnızca afet anında yapılacak müdahalelerle sınırlı değil. Afet öncesinde gerçekleştirilecek eğitim, planlama ve koordinasyon çalışmaları da büyük önem taşıyor. Sağlık kuruluşlarının afet anında üstleneceği kritik rolün yanı sıra, arama-kurtarma ekipleriyle güçlü bir iletişim ve koordinasyon içerisinde olması gerekiyor. Gerçekleştirdiğimiz bu görüşmelerle Darıca’nın afetlere karşı hazırlık kapasitesini geliştirmeyi ve sağlık kuruluşları ile arama-kurtarma ekipleri arasında güçlü bir iletişim ağı oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.