DARKDER’den Darıca’nın 14 mahallesi için afet ekibi hedefi

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Kocaeli

Darıca Afet İşleri Müdürlüğü ve Darıca Arama ve Kurtarma Derneği (DARKDER) iş birliğinde, 13 Ekim Dünya Afet Azaltma Günü kapsamında Büyük Anadolu Hastanesi ev sahipliğinde deprem farkındalık eğitimi düzenlendi. Programa Darıca Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ramazanoğlu, Darıca Afet İşleri Müdürü Sinan Taşören, sağlık kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve davetliler katıldı. Eğitimde, afetlere karşı toplumsal bilincin artırılması, afet öncesi hazırlık çalışmalarının güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi amaçlandı.

Büyük Anadolu Hastanesi Başhekimi Şenol Ergüney, programın açılış konuşmasında sağlık kuruluşlarının afetlere hazırlık sürecindeki önemine dikkat çekti. Afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemini vurgulayan Ergüney, “Sağlık kuruluşlarının afetlere hazırlık sürecinde önemli sorumlulukları bulunuyor. Olası afetlerde etkin müdahale için kurumlar arasındaki iş birliğinin ve koordinasyonun güçlendirilmesi büyük önem taşıyor” dedi.

Darıca’da afet eğitimleri yaygınlaştırılacak

Darıca Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ramazanoğlu da konuşmasında, ilçede afetlere hazırlık ve farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti. Afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturmanın eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasıyla mümkün olacağını belirten Ramazanoğlu, “Afetlere hazırlık sürecinde toplumsal bilincin artırılması ve eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor. Kurumlar arasındaki iş birliğini güçlendirerek Darıca’yı olası afetlere karşı daha hazırlıklı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Darıca Afet İşleri Müdürü Sinan Taşören afet farkındalık eğitimi vererek, hazırlık çalışmaları ve toplumun afetlere karşı bilinçlendirilmesine yönelik yürütülen faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Darıca’nın 14 mahallesinde gönüllü afet ekipleri kurulacak

Dernek olarak temel hedeflerinin afet sonrasında müdahale etmenin yanı sıra afet öncesinde hazırlık çalışmalarını yaygınlaştırmak olduğunu belirten DARKDER Başkanı Abdulhamit Subaşı, “Amacımız, Darıca’nın 14 mahallesinin tamamında eğitimli gönüllü afet ekipleri oluşturmak. Uzun vadede bu ekiplerin ihtiyaç duyacakları ekipmanlara erişebilecekleri uygun alanları da hayata geçirerek ilçemizin afetlere hazırlık kapasitesini güçlendirmek istiyoruz” dedi.

Subaşı, sağlık kuruluşlarının da afet hazırlık sürecine dahil edilmesinin önemine değinerek, “Afetlere hazırlık yalnızca tek bir kurumun sorumluluğunda değil. Kamu kurumları, yerel yönetimler, sağlık kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesi, koordinasyon içinde çalışması afetlere karşı daha güçlü bir hazırlık süreci yürütülmesini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.