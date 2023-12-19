Darü’l-Mülk Sergi Sarayı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU/KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Darü’l-Mülk’ü Konya’da tarihi değerleri korumak için çalışırken bir yandan da bu değerleri yarınlara aktararak yaşatmaya, paylaşmaya önem verdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Kılıçaraslan Meydanı’ndaki Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’nın çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Altay, şunları kaydetti:

“Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’mız iki önemli sergiye ev sahipliği yapıyor. Birincisi ‘Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi’, ikincisi ‘Türkiye Selçuklu Sikkeleri Sergisi’. Sikke Sergisi’nde 2 bin 764 tane Anadolu’da basılan Anadolu Selçuklu Devleti’ne ait sikkeleri sergiliyoruz. Selçuklu Sultanları Sergisi’nde ise Alaaddin Camisi’nin haziresinde bulunan 12 Selçuklu Sultanı’nın 6 yılı aşkın bir zaman üzerinde yoğun çalışmalar sonucunda oluşturulan silikon heykellerini sergiliyoruz. Bu heykeller yüzde 90 benzerlikle sultanların ölümünden bir gün önceki hallerini yansıtıyor. Çok yoğun bir emekle ortaya çıkarıldı. Şuan da 20 tane silikon heykel burada ziyaretçilerimize Selçuklu Medeniyeti’ni ve Konya’mızı anlatmak için bize büyük bir fırsat oluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza, Emel Akpolat ve Mutluhan Taş hoca başta olmak üzere emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum.”

Selçuklu Darü’l-Mülk’ü Konya’mızı anlatmak için bir fırsat

Başkan Altay, Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’na gösterilen ilginin mutluluk verici olduğunu vurgulayarak, “Özellikle gençlerin ve çocukların çok yoğun ilgi göstermesinden büyük bir mutluluk duyuyorum. Gelen misafirlerimize Selçuklu Darü’l-Mülk’ü Konya’mızı anlatmak için bir fırsat oluyor. Tüm ziyaretçilerimizi ve Konyalı hemşehrilerimi, özellikle bu toprakları yurt edinmemizi sağlayan Selçuklu Sultanları’mızı görmek üzere Kılıçarslan Meydanı’ndaki Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’na davet ediyorum” dedi.

Ziyaretçiler Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’na hayran kalıyor

Ziyaretçiler ise Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederek, Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’nın çok ilgi çekici ve güzel olduğunu ifade etti. Ziyaretçiler ayrıca Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi’nin yıllarca süren bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkan eşsiz bir sergi olduğuna da dikkati çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi

Sergide, sultanlardan 1. Kılıçarslan, Şahinşah Melikşah, 1. Rükneddin Mesud, 2. Kılıçarslan, 2. Rükneddin Süleyman Şah, 3. Kılıçarslan, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev, 1. Alaeddin Keykubat, 2. Gıyaseddin Keyhüsrev, 4. Kılıçarslan, 3. Gıyaseddin Keyhüsrev ve 2. Gıyaseddin Mesud'un yüz ve beden gerçekliklerine uygun heykeli yer alıyor.

Tarihi minyatürler dikkate alınarak hazırlanan aslına uygun kıyafetlerle, Anadolu Selçuklu Devleti'nin mimari zenginliğini yansıtan taç kapılar önünde ziyaretçilerini karşılayan hükümdarlar, yüz ifadeleri, saçları, sakalları, duruşları ve bakışlarıyla dikkati çekiyor. Anadolu Selçuklu Devleti'nin tarihine ışık tutan, 2017'de başlayıp ve 6 aşamada tamamlanan projenin her aşaması, sergide yer alan ziyaretçi bilgilendirme metinlerinde ayrıntılı şekilde anlatılıyor.

Türkiye Selçuklu Sikkeleri Sergisi

Sergide; Selçuklu sultanları 2. İzzeddin Kılıçarslan, Gıyaseddin Keyhüsrev, 2. Süleyman Şah, İzzeddin, Keykavus, 1. Alaaddin Keykubad, 2. Gıyaseddin Mesud dönemlerine ait, başta Konya, Kayseri, Kastamonu, Antalya, Sivas ve Bayburt'un aralarında bulunduğu Selçuklu illerinde ortaya çıkarılan ve ağırlıklı gümüş 2 bin 764 sikke bulunuyor.