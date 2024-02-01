DAS Akademie, Almanya’ya Almanca eğitimi satıyor

AHMET USMAN / İZMİR

Almanca eğitimi konusunda 25 yıldır hizmet veren DAS Akademie, dijital eğitim platformu MintiCity’yi Almanya’ya ihraç etmeye başladı. 2021’de 20 lisans satışı ile başlayan ihracatın ardından, geçen yıl da Saksonya Eyaleti Milli Eğitim Bakanlığı 10 bin lisans aldı. Şu an Almanya’da çeşitli eyaletlerdeki okullarda mülteci çocuklar MintiCity ile Almanca öğreniyorlar.

DAS Akademie’yi abisi Nezih Sorguç ile birlikte kurduklarını, 1999’da 5 öğrencili bir sınıfta Almanca eğitimi vermeye başladıklarını, hızlı bir büyüme sürecini takiben 2007 yılında da dijital eğitim platformu MintiCity’yi geliştirdiklerini anlatan DAS Akademie Kurucu Ortağı Nilgün Akdoğan, “Şu an Türkiye’de 700, globalda bin 100 civarında okulda bu uygulamamız kullanılıyor. MintiCity bir eğitim aracı. Bir Almanca öğretmeninin ihtiyaç duyduğu her şeyi barındırıyor. Bir çok okul MintiCity’yi ana kaynak olarak kullanıyor” diye konuştu.

2020’de pandemi ile birlikte MintiCity’ye karşı dünyada bir farkındalık oluştuğuna dikkat çeken Akdoğan, “Biz de yurtdışına satmak için yoğun bir çaba harcadık. 2021’de Almanya’daki ilk okulumuz bizimle temasa geçti. Mülteci çocuklara Almanca sınıfı açmış, dijital bir platforma ihtiyacı varmış. Önce pilot olarak 20 kişilik lisans satın aldılar, böylelikle ilk ihracatımızı yapmış olduk. Sonraki yıl sattığımız lisans sayısı 100’e çıktı. Ardından başka okullar bizimle irtibata geçti. Saksonya Eyaleti Milli Eğitim Bakanlığı 10 bin lisans aldı. Şu an Almanya’da çeşitli eyaletlerdeki okullarda mülteci çocuklar MintiCity ile Almanca öğreniyorlar” dedi.

Hedef AB ve ABD pazarı

Bu yılki hedeflerinin MintiCity’nin yurtdışı satışlarını artırmak olduğunu vurgulayan Nilgün Akdoğan, “Almanya, İtalya, Ukrayna, Avusturya ve İsviçre’de görüşmelerimiz sürüyor. AB yanında ABD de hedef pazarlarımız arasında. Şu an piyasada MintiCity’nin 4. versiyonu bulunuyor. Ege Teknokent’te 2019’da kurduğumuz LTA Teknoloji A.Ş.’deki yazılım ekibimiz 5. versiyon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılı içerisinde bitirmeyi hedeflediğimiz bu versiyon çıktığında MintiCity çok farklı bir platforma dönüşmüş olacak. Metaverse gibi platformlara hazırlanıyoruz. Adını da MintiVerse koyduk. MintiCity’ye yapay zekayı da dahil etmeye başladık” diye konuştu.

MintiCity, 16 yılda 450 bin kişiye Almanca öğretti

Kuruluştan beri bütün kazançlarını büyümek için kullandıklarını dile getiren Akdoğan, şöyle konuştu: “İlk günden itibaren ne yapmak istediğimiz biliyorduk. İki kişi olarak çıktığımız yola şu an yaklaşık 60 kişiyle devam ediyoruz. 5 öğrenci ile başladığımız eğitimler dijital tarafta yıllık 100 bin kişiyle sürüyor. MintiCity 16 yılda 450 bin kişiye Almanca öğretti. 14 bin 500 Almanca öğretmeni MintiCity kullandı. 26 yılda fiziki kurslarımızla birlikte Almanca öğrettiklerimizin sayısı 500 bini geçti.”