DASİFED, TÜRKONFED ve İş Bankası’ndan girişimde kadın gücüne destek

Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED), Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve İş Bankası işbirliğinde yürütülen “Girişimde Kadın Gücü” programı kapsamında “Yeniden İnşa: Dayanışmadan Kalkınmaya” temalı buluşma gerçekleşti.

The Museum Hotel Artakya’daki etkinliğe; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Anadolu Grubu Onursal Başkanı Tuncay Özilhan, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Yılmaz, TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Hatay Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, DASİFED Başkanı Gülay Gül ile iş dünyası temsilcileri katıldı. Program kapsamında İndeks Grup Kurucusu Erol Bilecik moderatörlüğünde Türkiye İş Bankası CEO’su Hakan Aran ve Sütay Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serpil Veral’nın konuk olduğu ‘Dayanıklı Ekonominin Anahtarı: Kapsayıcılık ve Dönüşen Tedarik Zincirleri’ paneli yapıldı. Ayrıca; ‘Kapsayıcı Ekonomide Kadınların Etkin Rolü’ konul panel Esra Bezircioğlu moderatörlüğünde, Emine Erdem, Özge Kullah Kurtuluş, Çiğdem Kıral ve Ayşe Nur Selçuki’nin katılımıyla gerçekleşti.

DASİFED Başkanı Gül: “Bu şehir vazgeçmedi, dağılmadı..”

DASİFED Başkanı Gülay Gül, yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremine atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı: “Bu buluşma; bir sorumluluğun, bir dayanışmanın ve yeniden ayağa kalkma iradesinin ifadesidir. Çünkü biz bugün sadece bir programın açılışını yapmıyoruz. Hatay’ın yeniden inşa sürecinde, kadınların üretimdeki, ekonomideki ve toplumsal kalkınmadaki gücünü hep birlikte görünür kılıyoruz. 6 Şubat’ta çok ağır bir sınavdan geçtik. Sadece binaları değil; hayatları, hayalleri, iş yerlerini ve yılların emeğini kaybettik. Ama o gün bir şeyi de gördük; bu şehir vazgeçmedi, bu şehir dağılmadı, bu şehir üretmekten, direnmekten ve yeniden başlamaktan geri durmadı.”

Yeniden inşa sadece betonla, demirle olmaz; üretimi ayağa kaldırmakla, girişimci kadını güçlendirmekle, yerel işletmeleri desteklemekle ve iş birliklerini büyütmekle olur. Açık ve net söylüyorum; birbirimizden satın almazsak, bu şehir kalkınamaz, yerel üreticiyi desteklemezsek bu ekonomi güçlenemez, girişimci kadını büyütmezsek, bu toplum gelişemez” diye konuştu. Gülay Gül, DASİFED olarak; Hatay’ın yeniden kalkınma sürecinde, iş dünyasının, girişimci kadınların ve yerel üretimin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.