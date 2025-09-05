Daxler Energy’den sürdürülebilirliğe güçlü destek

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Ekonomi Gazetesi iş birliğiyle gerçekleştirilen 4. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi, yoğun katılım ile tamamlandı. Bu yılki zirveye ana sponsor olarak katılan Daxler Energy, enerji sektöründe sürdürülebilir ve çevre dostu çözümlerin önemini bir kez daha vurgulamış oldu. Etkinlikte, çevre dostu üretim süreçleri, enerji verimliliği ve yeşil finansman gibi kritik konular ele alındı.

Daxler Energy adına Bölge Satış Yöneticisi Büşranur Çayan, teşekkür plaketini Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve KSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Küçükhemek’in elinden aldı. Çayan, “Daxler Energy olarak, sanayide yeşil dönüşümü ve yenilenebilir enerji kullanımını desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.