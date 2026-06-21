Deko AŞ, hava yastığında dünya markası olma yolunda

Yük güvenliği alanında Türkiye’nin önde gelen firmalarından biri olan Deko AŞ, üretiminin yüzde 95’ini yurt dışına gönderiyor. 2026 yılı için kendisine 25 milyon dolar ihracat hedefi koyan şirket, kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışma ile uluslararası pazarda etkinliğini sürekli artırıyor. 15 bin m2 alana kurulu entegre tesislerinde üretim yapan şirket, gelecek yıllarda ikinci bir fabrikanın planlarını yapıyor.

Bu sene ihracat yapılan ülke sayısını 60’a çıkartmayı hedeflediklerini anlatan Deko AŞ, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Polat,” Hedefimiz her geçen güz artan Pazar payımız ve üretimimizle bir dünya markası olmak. Sektörde entegre bir tesis olarak yaptığımız üst kalite ürün çeşitlerimizle malların ülkeler arası güvenle taşınmasına vesile olarak yüzde yüz müşteri memnuniyetini sağlanmaktayız” diye konuştu.

Yüklerin yerine güvenle ulaşmasını sağlıyoruz

Sektöre 2006 yılında kardeşi ile birlikte İstanbul Sultanbeyli’de küçük bir iş yerinde başladıklarını belirten Polat, azimli çalışma, kaliteli üretim, uygun fiyat politikasıyla hızla büyüdüklerini söyledi. Daha sonra tesislerini Anadolu’ya taşıdıklarını anlatan Polat, yaptıkları ürünlerle her türlü yük ve konteynerin güvenle nakliyesini sağladıklarını ifade eden Deko AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Polat imalatını yaptıkları hava yastıkları hakkında şu bilgileri verdi.



“Bizim tesislerimizde üretimini yaptığımız hava yastıkları gemi, uçak, tır, demiryolu ve konteynerlerde her türlü ürünle kullanılabilir. Hava yastıklarımız yükleme esnasında malların veya paletlerin arasında kalan boşluklara yerleştirilip basınçlı havayla şişirilir. Bu şekilde mallara destek verir, dengeyi sağlar ve malların devrilmesini önler. Ürünlerimiz kolay uygulanabilir, ekonomik, sağlamlığı nedeniyle müşterilerimizden hep beğeni almıştır. Alıcının talebine göre çeşitli ebatlarda üretimini yaptığımız ürünlerimizin dayanıklılığı, esnekliği ve tonlarca basınca direnebilmesiyle kargoları güvenli şekilde varış noktasına kadar koruyarak yüzde yüz güvenle ulaşıyor ”

Hava Yastıkları 50 tona kadar basıncı karşılayabiliyor.

Türkiye’nin daha çok yakın bir tarihe kadar yurt dışından hava yastığı ithalatını yaparken bugün bu sektörde ihracatçı konumuna yükseldiğini dile getiren Polat, Türkiye’nin Dünyada Çin’den sonra sektörde ikinci ihracatçı ülke olduğunu belirtti. Entegre tesis olarak çalıştıklarını söyleyen Polat şöyle devam etti.

“Şirket olarak bizim yıllık 10 milyon dolar ihracatımız var. Önümüzde her geçen gün daha da genişleyen büyük bir pazar bulunuyor. Sektöre ilk girdiğimizde yıllık 1-1,5 milyon adet üretim yapıyorduk. Bugün 20 milyon adet hava yastığı üretimi yapar hale geldik. Yurt dışına kendimiz markamızla ihraç ettiğimiz gibi müşteri talebi doğrultusunda onların kendi markaları ile de üretim yapıyoruz. İmalatını yaptığımız ürünler TIR’larda ve gemilerde konteynır aralarında boşlukları doldurmak için kullanılıyor. 10 tondan 50 tona kadar basıncı karşılayabiliyor. Ürünün güvenli biçimde sevkiyatını sağlıyor. Sipariş üzerine müşterinin istediği ebatlarda üretim yapıyoruz. “

Tesislerinde 130 çalışan ile üretim yaptıklarını ve en fazla ihracatı Amerika’ya gerçekleştirdiklerini söyleyen Polat, “ Birçok dünya ülkesine ihracatımız var ancak en fazla satışı ABD’ye yapıyoruz. Macaristan ve Portekiz’de depolarımız var. Oradan tüm Avrupa’ya dağılım oluyor. ABD’de depomuz var orada da ABD içinde talep olan bölgelere sevk ediyoruz ve günden güne de müşteri portföyümüz genişliyor. ABD’nin Çin ürünlerine uyguladığı vergi politikası da bizlere yaradı. 2026 da 25 milyon ihracat hedefimiz var. Önümüzdeki yıllar için pazar genişletme için pazarlama ağımızı kurduk ve ciddi geri dönüşler var. Şuan 30 ülkeye mal satıyoruz bunu 60 ülkeye çıkartacağız. “ dedi.