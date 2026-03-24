DEM Müzecilik, Göbeklitepe’yi İngiltere ile buluşturuyor

Deneyim müzeciliği alanında Türkiye’den çıkan projeler uluslararası ölçekte dikkat çekmeye devam ediyor. DEM Müzecilik, yeni projesiyle insanlık tarihinin en önemli keşiflerinden biri olan Göbeklitepe’yi Londra’ya taşıyor. Daha önce Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ve Efes Deneyim Müzesi projeleriyle adından söz ettiren DEM Müzecilik, bu kez Göbeklitepe’den yola çıkan anlatıyı küresel bir tarih yolculuğuna dönüştürüyor. Proje, Babil, Antik Mısır, Maya ve Rapa Nui gibi insanlık tarihine yön veren kadim uygarlıkları tek bir deneyim çatısı altında buluşturuyor.

Mimariden astronomiye, yazının icadından inanç sistemlerine uzanan bu geniş anlatı, çağdaş deneyim tasarımı, sürükleyici hikâye kurgusu ve ileri teknoloji uygulamalarıyla yeniden yorumlanarak ziyaretçilere sunulacak.

Temmuz ayında ziyaretçilerle buluşturulması planlanan proje, yalnızca kültürel bir deneyim sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin kültür ihracı vizyonunun güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor. DEM Müzecilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uğur Esin öncülüğünde şekillenen proje, insanlık tarihine yön veren uygarlıkları küresel ölçekte görünür kılmayı amaçlıyor. Bu vizyon doğrultusunda proje, DEM Müzecilik’in deneyim müzeciliği alanındaki bilgi birikimini ve anlatı gücünü uluslararası arenaya taşıma yolunda önemli bir adım olarak konumlanıyor.

“Hedefimiz, Göbeklitepe’yi günümüz anlatım diliyle yorumlamak”

Müzeciliği ziyaretçinin tarih ve kültürle doğrudan bağ kurduğu, yaşayan bir deneyim olarak ele aldıklarını söyleyen Esin, “Göbeklitepe, insanlık tarihine dair bildiğimiz ne varsa kökten değiştiren eşsiz bir miras. Bu mirası farklı coğrafyalardaki insanlarla buluşturmanın ve dünyaya doğru bir dille anlatmanın önemli bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Görsel ve işitsel teknolojiler alanındaki 35 yıllık tecrübemizle, son 15 yılda Türkiye’de ve dünyada 18 müze ve kültür kompleksinin hayata geçirilmesinde önemli roller üstlendik. Bu projeyle de hedefimiz, Göbeklitepe’nin evrensel tarih anlatısını diğer kayıp uygarlıkların izleriyle bütünleştirerek ve günümüz anlatım diliyle yorumlayarak, ziyaretçilerin kültür mirası ile daha derin ve kalıcı bir bağ kurmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.

Göbeklitepe ImmerseLondon’da ziyaretçilerle buluşacak

DEM Müzecilik, Roma’daki Kolezyum projesinin ardından uluslararası alandaki bir diğer önemli adımını Birleşik Krallık’ta attı. Şirket, Londra’nın yeni nesil deneyim merkezi ImmerseLDN ile iş birliği anlaşması imzaladı. Uluslararası ziyaretçi profiliyle öne çıkan merkez, bugüne kadar popüler kültür ve tarih temalı sürükleyici deneyimlerle 1,5 milyondan fazla kişiyi ağırladı.

Bu kapsamda DEM Müzecilik, ImmerseLDN’de hayata geçireceği projeyle insanlık tarihine yön veren uygarlıkları, çok duyulu ve etkileyici bir deneyimle Londra’nın kalbinde ziyaretçilerle buluşturacak. Proje, ImmerseLDN’nin bugüne kadar ev sahipliği yaptığı en kapsamlı tarih deneyimlerinden biri olacak.

Esin “Projede, Göbeklitepe’den başlayan ve diğer önemli uygarlıklarla devam eden evrensel tarih anlatısı ile unutulanı hatırlatıyor, bilinmeyeni öğretiyor, yanlış bilineni düzeltiyoruz. Eşsiz ama sessiz kalmış tarihi dillendiriyoruz. Dünyada yükselen deneyim müzeciliği akımının öncülerinden biriyiz. Bu yeni anlatı türü sayesinde özellikle yeni neslin öğrenme metotlarına uygun biçimde kültürel mirası tanımalarını sağlıyoruz. Tarihi sadece sergilemiyor, ileri teknolojilerle unutulmaz bir deneyime dönüştürüyoruz. Projede, 25 dilde sunulacak hikâye anlatımı ile farklı kültürlerden gelen ziyaretçilere kapsayıcı ve erişilebilir bir deneyim sunmayı hedefliyoruz” dedi.

“Proje insanlık tarihinin önemli beş büyük medeniyetine odaklanıyor”

Projenin, mimarlar, küratörler, tarihçiler, arkeologlar ve teknoloji uzmanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 150 kişilik disiplinler arası bir ekip tarafından hayata geçirildiğini belirten Esin, “Yaratıcı konsepti, uluslararası alanda uzmanlaşmış tasarım ve teknoloji profesyonelleriyle birlikte geliştirilen projemizde içerik üretimi sürecinde dönem tarihçileriyle çalıştık. Projenin içeriği, insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarını temsil eden beş büyük medeniyete odaklanıyor. Seçilen bu medeniyetler yalnızca büyük yapılar inşa etmediler, insanlığın düşünsel, siyasal ve bilimsel sıçramalarına da yön verdiler. Bugün hala en çok merak edilen ve konuşulan medeniyetler arasında yer almaları da bu seçimi anlamlı kılıyor” şeklinde konuştu.