Demir çelik ihracatı, kasım ayında istikrarını korudu

MERSİN/EKONOMİ



Kasım ayında Türkiye’nin demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 9 artışla 1,1 milyar dolar olurken, çelik sektöründeki yüzde 8,5’lik artışla 1,3 milyar dolarlık bir ihracat performansı kaydedildi. Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 10,5’ini oluşturan bu sektörlerin etkisi, Kasım ayında genel ihracattaki yüzde 3,1’lik daralmayı telafi etmekte yetersiz kaldı. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) verilerine göre demir ve demir dışı metaller sektörü, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,3’lük artışla 68 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda ADMİB’in yaptığı çelik ihracatı ise Türkiye geneli çelik ihracatının aksine yeni bir rekor daha kırarak yüzde 50,8’lik artışla 194 milyon dolar oldu.





“Hedefimiz, uluslararası alanda çok daha güçlü bir konuma ulaşmak”

Sektörün kasım ayı ihracatını değerlendiren ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, “Türkiye genel ihracatında yüzde 3,1’lik bir daralma yaşanmasına rağmen ADMİB olarak hem demir ve demir dışı metaller hem de çelik sektörümüzde daha pozitif bir performansa imza attık. Bu sonuçlar, sektörümüzün gücünü ve uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğini bir kez daha net bir şekilde ortaya koymaktadır. Sektörümüzün halen karşı karşıya olduğu ciddi yapısal zorluklarla rağmen Avrupa ülkelerinde önemli büyümeler sağladık. ADMİB olarak yalnızca Avrupa’dan değil, aynı zamanda Ortadoğu ve Afrika gibi bölgesel pazarlardan gelen taleplerin de etkisiyle sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakaladık. Hedefimiz, Türk demir-çelik sektörünü uluslararası alanda çok daha güçlü bir konuma taşımaktır. Bu hedef doğrultusunda, hem mevcut pazarlarımızda derinleşmek hem de yeni pazarlarda varlık göstermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



İtalya’da istikrar, ABD’de dikkat çekici artışlar var

Kasım ayında Türkiye’nin demir-çelik ihracatında ilk sırada yer alan ülke 175 milyon dolar ile Almanya oldu. Bu ülkeyi, 148 milyon dolar ile İtalya ve 113 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 10 pazar içinde İtalya’ya yüzde 69, İspanya’ya yüzde 62 ve Fas’a yüzde 51’lik ihracat artışları kaydedildi. ADMİB’in kasım ayı ihracatında ise zirvenin sahibi İtalya oldu. Bu ülkeye 42 milyon dolar ihracat yapılırken, ikinci sıradaki Irak’a 23 milyon dolar ve üçüncü sırada yer alan Mısır’a 21 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İlk 10 pazar içinde İtalya’ya yüzde 677, Ukrayna’ya yüzde 639, ABD’ye yüzde 436 ve Mısır’a yüzde 144’lük ihracat artışları dikkat çekti.