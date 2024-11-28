Demir çelik ihracatında ‘istikrarlı büyüme’ dönemi

MERSİN/EKONOMİ



Ekim ayında Türkiye demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 15,6 artışla 1,1 milyar dolar olurken, çelik sektörü yüzde 4,3’lük azalışla 1,3 milyar dolarlık ihracat yaptı. İki sektör, Türkiye’nin ekim ayı ihracatının yüzde 10’luk kısmını üstlendi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) verilerine bakıldığında ise demir ve demir dışı metaller sektörü geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4’lük artışla 65 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ay ADMİB’in yaptığı çelik ihracatı ise Türkiye geneli çelik ihracatının aksine yeni bir rekor daha kırarak yüzde 56’lık artışla 239 milyon dolar oldu.



Hedef, sektörü daha güçlü bir konuma getirmek

Demir-çelik sektörünün Ekim ayına ilişkin ihracat performansını değerlendiren ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, Avrupa’daki hedef pazarlardan gelen talebin Ekim ayında da devam ettiğini belirtti. Elde edilen artışların sektörün gücünü gösterdiğini dile getiren Tosyalı, “ADMİB olarak başarılı bir ayı daha geride bıraktık. Bu sonuçlar, sektörün istikrarlı büyüme yolunda emin adımlarla ilerlediğinin bir göstergesidir. İtalya başta olmak üzere, İspanya, Ukrayna, ABD ve Birleşik Krallık gibi pazarlarda kaydedilen çift haneli artışlar, uluslararası alandaki rekabet gücümüzün arttığını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu başarıyı, sadece Avrupa'dan değil, aynı zamanda Afrika pazarlarından gelen güçlü taleplerin de etkisiyle yakaladık. 2024 yılındaki olumlu ivmemiz devam ediyor, yılın kalan bölümünde de güçlü performans göstereceğimize olan inancımız tam. Sektör olarak hedefimiz, 2021'deki rekorumuzu aşmak ve Türk demir çelik sektörünü daha da güçlü bir konuma getirmektir” diye konuştu.



Zirve İtalya’nın

Ekim ayında Türkiye’nin demir-çelik ihracatında en başarılı olduğu ülke 189 milyon dolar ile Almanya oldu. Bu ülkeyi, 169 milyon dolar ile İtalya ve 119 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 10 pazar içinde İtalya’ya yüzde 65, Birleşik Krallık’a yüzde 34, Bulgaristan’a yüzde 29’luk ihracat artışları kaydedildi. ADMİB’in ekim ayı ihracatında da zirvenin sahibi 50 milyon dolar ile İtalya oldu. İlk 10 pazar içinde İspanya’ya yüzde 394, İtalya’ya yüzde 285, Ukrayna’ya yüzde 146, ABD’ye yüzde 115 ve Birleşik Krallık’a yüzde 109’luk ihracat artışları gerçekleşti.