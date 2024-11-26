Demir Temurboğa, Autopromotec sponsorluğunda Bursa’ya geliyor

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin en büyük otomotiv şirketlerine ve bankalarına, değişim-dönüşüm, liderlik gelişimi, stratejik düşünme ve satış konulu eğitimler veren Demir Temurboğa, 27 Kasım 2024 tarihinde Autopromotec sponsorluğu ile Bursa’ya geliyor. 27 Kasım (yarın) saat 11.00’de Bursa’da, Uludağ İhracatçı Birlikleri Merkezinde yapılacak seminerde, “2035’e hazır mıyız?” başlığı altında konular ele alınacak. Seminere, otomotiv firmalarının orta-üst düzey yöneticileri ile yönetici adayları katılacak.

Daha önce Autopromotec Sponsorluğunda ünlü eğitimci Prof. Alberto Castelvecchi ile gerçekleştirilen, ‘uluslararası pazarda başarı için iletişim teknikleri’ başlıklı seminerin, otomotiv sektöründe yankı uyandırdığını ifade eden Autopromotec Fuarı Türk Pazarı Danışmanı ve Sancar Consulting Firması Genel Müdürü Adnan Tolga Sancar, “Tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiği şu günlerde, firmalarımızın ihracatına faydalı olacak ve ülkemize yeni başarılar getirebilecek böyle bir etkinliği, eğitim danışmanı Demir Temurboğa ile gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz” dedi.

Türk firmalarının ihracatını geliştirmeleri için fırsat sunduklarını dile getiren Autopromotec Fuarı Koordinatörü Emanuele Vicentini ise, “İtalya ve Türkiye, bölgenin stratejik ortak iki ülkesi. Türk sanayicisine güveniyor ve Türkiye’ye yıllardır yatırım yapıyoruz. Türkiye’nin otomotivdeki potansiyelinin farkındayız. Autopromotec olarak, Türkiye’nin İtalya ile ticaretini artırması için profesyonel bir zemin hazırladık. Tüm firmaları bu fırsatı yakalamaya davet ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Autopromotec Fuarı, 21-24 Mayıs 2025 tarihlerinde 30. kez kapılarını açacak

Aftermarket sektörünün Avrupa’daki en önemli uluslararası buluşma noktalarından olan ve İtalya’nın bir markası haline gelen “Autopromotec Uluslararası Otomotiv Ekipmanları ve Aftermarket Fuarı” için geri sayım başladı. 21-24 Mayıs 2025 tarihlerinde 30. kez kapılarını açacak olan fuar, otomotiv aftermarket sektörünün uluslararası oyuncularını bir araya getiriyor ve firmalara önemli iş bağlantıları için zemin oluşturuyor.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Autopromotec CEO’su Renzo Servadei, “Günümüzde sanayinin, ekonominin ve işgücü piyasasının sürdürülebilir bir bakış açısıyla yeniden düşünülmesi gerekiyor, bu bağlamda Autopromotec olarak biz kayıt sürecimizden başlayarak tüm etkinlikte yeşil çevre ve sürdürülebilirlik kavramlarını ön plana çıkartıyor” dedi.